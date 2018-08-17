輝達財報的魔鬼細節：其對數位貨幣預期發生180度大逆轉

「魔鬼在細節裡。」這話用在輝達（Nvidia）上倒是一點都不假。

昨日輝達公布財報之後，該公司股價在盤後交易時段最大跌幅達到了 5%。其實這家晶片巨頭的第二季數據相當不錯，營收和凈利潤都超過了市場預期，只不過其對第三季的營收指引比分析師預期低了一點，為何引發了 5% 這麼大幅度的下跌？

財報中有一句話嚇到了華爾街分析師們，這句話正是他們的營收指引低於市場預期的關鍵原因。輝達稱，由數位貨幣熱潮帶來的晶片需求已經乾涸。

雖然我們之前預計數位貨幣業務對本財年意義重大，但現在我們預測這塊業務未來將不那麼重要。

這表明，輝達對於數位貨幣市場的晶片需求出現了 180 度的逆轉。輝達之前預期，在截至 7 月 29 日的第二財季，數位貨幣挖礦機相關的晶片營收大約有 1 億美元，但實際營收只有 1800 萬美元。

這與輝達創始人、CEO 黃仁勛的立場轉變一致。最近一年間，黃仁勛對於數位貨幣挖礦帶來的晶片需求極具熱情，認為這一市場將增長到相當大的規模。然而今年 5 月，黃仁勛卻開始認為這類市場需求將顯著縮減。

在周四的分析師電話會上，黃仁勛稱：

在過去幾個季度里，我們確實從數位貨幣市場不同尋常的增長中獲益，今年年初，我們原本認為並計劃數位貨幣市場業務在今年剩餘時間裡的貢獻將會更大，但現在，我們認為這一業務下半年的貢獻將不會那麼重要了。

輝達看淡數位貨幣市場業務

第一季，輝達與挖掘數位貨幣的礦機相關的營收達到了 2.89 億美元，占其總營收的十分之一，數據高於市場預期。數位貨幣挖礦的晶片需求為公司貢獻了約 75% 的收入。

二季報顯示，除了數位貨幣市場業務不及預期之外，其餘業務表現均超過了分析師預期，最大的驚喜在於 PC 及行動 OEM 業務。該公司遊戲晶片營收年增率增長 52%，數字中心營收年增率跳增 83%，視覺晶片營收增長 20%，汽車相關晶片收入增長 13%，營收金額全線超過市場預期。

輝達預計，其第三財季營收可能為 32.5 億美元，上下浮動 2%，這比此前分析師預計的 33.4 億美元要低一些。

路透社援引 Summit Insights Group 分析師 KinNgai Chan 稱，輝達股價可能下跌，因分析師將根據較低的增長率重新設定預期。

輝達股價今年以來累計上漲了 33%，同期，代表整個晶片板塊的費城半導體指數漲了 6.4%，標普 500 指數漲幅為 6.3%，納指漲了 13.1%。

為何看淡？

輝達對於數位貨幣挖礦的晶片需求之所以轉變，與數位貨幣市場的頹靡表現息息相關。

當前比特幣正處於今年第四波熊市當中。在去年底快觸及 20000 美元的巔峰狀態之後比特幣一路走低，沒有連續強勢反彈，這是個負面信號。從近期成交量可以看出，比特幣正處於拋售模式。在重新獲得近 4000 美元 (去年的平均水平) 的良好支持面之前，這種拋售情緒暫無平息的可能。

包括比特幣在內的整體數位貨幣今年以來都負面消息不斷。一些幣圈大佬發行空氣幣，吸引投資者入場，炒高幣價。等韭菜集齊後發幣方跑路，投資者血本無歸。而挖礦難度也在不斷加大，礦機價格不斷攀升。現實帶來的衝擊和傷痛讓一股「幣圈涼了」的負面情緒更加肆意蔓延。