這間機構看了特斯拉之後 相信Model 3每週生產量有望達8千輛

美國證券商 Evercore 分析師 George Galliers 在考察過特斯拉 (TSLA-US) 工廠後於報告中表示，特斯拉不僅有望每週生產 5,000 輛 Model 3，甚至可能將產量提高到 8,000 輛。

「特斯拉似乎正在努力實現每週 5,000 至 6,000 輛車的生產率，」 Galliers 表示:「在參訪之後，我們對特斯拉的生產線充滿信心。特斯拉 Model 3 有望每週生產達到 6,000 輛，另外，他們也在爭取達到每周 7,000 到 8,000 輛，先前的資本問題也已經解決。」

Evercore 原先預期特斯拉在下半年 Model 3 的生產量為 12.3 萬輛，現在有望向上修正。

此外，Galliers 也表示，特斯拉的衝壓設備讓他印象最深刻，這個部分「達到、甚至超過了預期的基準」。作為汽車生產過程的主要組成部分，衝壓設備將金屬板成型為汽車零件。

Galliers 在報告中表示:「如果關注基本面並拋開有關私有化的議題，我們在參訪後對特斯拉的態度轉為正向。」

今年第二季，特斯拉總共生產了 53339 輛電動車，其中特斯拉 Model 3 達到 28578 輛。在今年 6 月份的最後一周，特斯拉終於實現了每周生產 5000 輛 Model 3 的目標。

Evercore 對特斯拉的目標價設在 301 美元。該股週三 (15 日) 收於 338.69 美元，並在週四暫跌 0.6% 至 336.41 美元。

分析師表示，在對 Model 3 的單位營收 (RpU) 和毛利率預估進行重大調整後，他才會考慮提高目標價和盈利預測。關鍵問題在於特斯拉是否可以維持目前的 RpU 到 2019 年並且保持 25% 的毛利率。