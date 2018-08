看好汽車電子 大聯大推意法半導體車聯網智慧影音及儀錶板解決方案

亞太區 IC 通路龍頭大聯大 (3702) 看好汽車電子市場,宣佈旗下友尚集團將推出意法半導體 (ST) 可應用於車聯網的智慧影音及儀錶板解決方案。意法半導體新推出的 Accordo 5 汽車處理器產品家族可讓一個低功耗、尺寸小的處理器平台,滿足經濟型汽車顯示螢幕的主要需求。新產品單片整合完整的圖形控制和影音視訊處理功能,有助於汽車系統廠商節省開發成本、簡化組裝程序,降低數位儀錶板和影像導航的成本。



Accordo 5(AC5) 汽車處理器可執行駕駛者注重的實用功能,包括將智慧型手機的螢幕投影在車上螢幕,其可使駕駛者安全的在螢幕上查看或使用手機上的內容,例如音樂和導航服務。先進的主處理器、高效能圖形及音視訊引擎可執行複雜的資訊顯示功能,包括可同時顯示使用者介面、倒車影像、導航地圖、影像預覽。播放功能可支援 H.264 和 DivX® 等主要影像編碼格式,以及涉及圖形混合覆蓋等圖像處理的 2D 和 3D 圖形。此外,新產品也提供 USB 和 SD 記憶卡介面。



新產品家族進一步強化了安全性,內部整合一個 ARM Cortex-M 微控制器,專門管理數字儀錶板與汽車主網路之間 CAN 介面的安全。AC5 晶片整合三個 CAN 埠,其中一個支援最新的 CAN FD 高速傳輸標準,晶片上硬體密碼加速器支援 SHA-2、PK 和 AES 加密演算法,一次性可編碼 (OTP) 記憶體用於保存主金鑰,防止資料被惡意篡改。此款微控制器的待機電流極小,整個晶片的功耗都經過改良,大幅且有效地降低電量消耗。