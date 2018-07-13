大聯大搶進兒童智慧手錶市場 旺季加持下Q3營運成長樂觀

亞太區 IC 通路龍頭大聯大控股 (3702) 宣布推出 Spreadtrum SC9820 兒童智慧手錶解決方案，積極爭取智能商機；而就業績表現部分，第二季營收順利達成財測高標水準；展望第三季，隨旺季到來，加上安卓手機廠 8、9 月將重拾零組件拉貨力道，法人圈均對大聯大第三季營運成長力道看法樂觀。孩童的安全問題一直以來都是大眾關注的焦點，隨著穿戴式設備的興起，兒童智慧手錶也成為新興的藍海市場，大聯大宣布旗下詮鼎集團將推出 Spreadtrum SC9820 兒童智慧手錶解決方案。SC9820 整合了 1.2 GHz 雙核的 ARM Cortex-A7 處理器，採用 3D 圖形加速的 ARM Mali 400，並可支援四種模式，包括 TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA 與 GSM。此外，該晶片也可支援最高高達 500 萬畫素攝影機、720P 影像播放，以及 FWVGA 螢幕顯示。



就業績表現部分，受惠於 3C、汽車電子、物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI)、雲端儲存、高速運算等，加上被動元件出貨暢望，6 月合併營收 443.7 億元，累計第二季合併營收達 1395.3 億元，季增 13.1%，年增 8.8%，並達到財測目標值的高標水準。



而大聯大先前對第二季的財測預估值為，營收會落在 1,270 億元至 1,400 億元，毛利率則預估會介於 4.1%~4.3%，營業利益率則在 1.85%~1.98%，但當時的匯率機算基礎於新台幣 29.2 元對 1 美元，第二季實際匯率明顯優於先前的預估值，連帶也對該公司第二季業績有所助益。

