大聯大Q2獲利締新猷 單季每股賺1.21元 Q3營收續揚

亞太區 IC 通路龍頭大聯大 (3702) 受惠於本業表現加溫，加上業外加持，第二季稅後獲利 22.04 億元，創下歷史新高，第二季每股淨利 1.21 元；展望第三季，受惠於需求穩健成長，單季營收將達 1420 億至 1500 億元，繼續走高。大聯大指出，受惠 3C、物聯網(IoT)、汽車電子、人工智慧(AI)、雲端相關產品應用及被動元件出貨暢望帶動銷售成長等因素影響下，第二季合併營收為 1,395 億 3300 萬元，年成長 8.7%；在產品出貨組合優化、持續控管營業費用下，營業費用率為 2.41%，帶動營業淨利創單季歷史次高達 26 億 9500 萬元，年成長 15.1%，業外收支在單季匯兌利得及處分投資收益貢獻下，稅後淨利不但超越財測，更創下單季歷史新高，達 22 億 400 萬元，年成長 23.1%，單季每股淨利 1.21 元。累計上半年合併營收為 2,629 億 4400 萬元，稅後獲利較去年同期雙位數成長 12.6%，達 40 億 9500 萬元，上半年每股淨利 2.24 元



大聯大分析，營收成長主要來自智慧型手機、電腦週邊、無線寬頻、雲端伺服器、物聯網 (IoT)、人工智慧(AI) 等產品持續成長，非 3C 領域如汽車電子、工業用電子、電源節能表現穩健。在獲利增加及營運效率持續改善下，財務關鍵指標營運資產報酬率 (Return on Working Capital, ROWC) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 9.9% 與 17%。



展望 2018 年第三季，大聯大透露，若以新台幣 30.5 元兌 1 美元匯率假設，預估營業收入為 1,420 億至 1,500 億元，預估毛利率介於 4.1%~4.3%，預估營業利益率則在 1.85%~1.98%。至於業外之匯兌利得及轉投資收益則採保守穩健原則估列。



在物聯網的趨勢推動下，大聯大第三季將推出相關解決方案，諸如門鎖 PCBA、低功耗藍牙電子鎖、門禁控制台、環境監控閘道器、車用乙太網路、自適應汽車大燈、BMS 動力電池管理系統、先進駕駛輔助系統、二次側同步整流控制器、升壓轉換器、虹膜識別、NFC 移動設備支付、智慧手錶、無線電機監控、移動資料機、ZigBee 聲光報警器等 53 項產品應用解決方案。