強勢美元引發衝擊波 人民幣中間價下調90點

強勢美元引發衝擊波，人民幣中間價報 6.8946 ，上一交易日中間價報 6.8856，下調 90 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.9049。

強勢美元引發衝擊波各經濟體 “出招” 應對

全球匯市 “一波未平一波又起”，土耳其里拉風暴在全球市場 “激起千層浪”。15 日，美元指數再度飆升，盤中一度逼近 97 大關，創下自去年 6 月末以來新的峰值。

部分國家和地區應對措施

●中國香港金管局：

15 日凌晨在市場拋出美元、買入 21.59 億港元 (7.8493 , 0.0002 , 0.00%)

●印尼央行：

15 日將指標七日逆回購利率調高 25 個基點至 5.50%

●阿根廷央行：

本週選擇將基準利率上調 5%

●土耳其：

15 日大幅上調針對某些美國商品的進口關稅

離岸人民幣盤中跌破 6.95 一日跌破六道關口

北京時間 15 日將近 23 點，離岸人民幣兌美元盤中跌破 6.95，日內跌約 500 點，最低曾觸及 6.9587 元，逼近 6.60。15 日全天，離岸人民幣對美元連破 6.90 到 6.95 六道關口，日內振幅超過 600 點，刷新去年 1 月 5 日以來新低。

人民幣匯率離 “7” 一步之遙

面對人民幣走弱，分析人士認為，美元持續強勢，人民幣匯率順勢下行，在市場預期之內，若美元指數繼續上探，不排除人民幣匯率 “破 7” 的可能，但目前市場情緒並不恐慌，投資者對人民幣匯率的預期總體持穩。

“當前市場情緒整體偏謹慎，並未出現恐慌性行情。短期看，強勢美元的格局並無扭轉跡象，人民幣匯率將繼續承壓。” 業內人士稱。

興業研究表示，歐元 (1.1348 , 0.0003 , 0.03%) 下破水平支撐、美元指數上破 96 關口，技術層面上打開美元升值空間。後續需關注是否有更多逆週期調控政策實施，否則美元兌人民幣跟隨美元指數上行的可能性較大。

值得注意的是，在土耳其央行採取一系列穩定匯率的措施後，土耳其里拉短暫企穩回升，14 日日內漲幅超 7%，為 2008 年以來最大單日漲幅，市場情緒受到一定提振，帶動其他新興市場國家貨幣止跌反彈。

市場人士認為，隨著土耳其里拉企穩，市場避險情緒逐漸褪去，美元指數繼續上行的動力將減弱，短期情緒衝擊過後，匯市走勢也將回歸基本面，就此來看，人民幣匯率並無繼續大幅貶值的壓力。

央行或重啟 “跟隨式” 加息

今年 3 月，在美聯儲加息 25 個基點後，中國人民銀行上調 7 天逆回購等公開市場操作利率 5 個基點。6 月美聯儲再次加息 25 個基點後，因國內經濟下行壓力加大、表外融資不斷萎縮，中國央行選擇按兵不動。

分析人士指出，隨著美元強勢反彈和美聯儲加息提速，新興市場波動不斷加劇，人民銀行很有可能在 9 月美聯儲加息後再次 “跟隨式” 上調公開市場操作利率。

“現在新興市場貨幣貶值壓力較大，美聯儲年內可能還有兩次加息，如果中國不跟，可能要承受匯率波動，這其實是個兩難。我覺得還是有被動加息的可能性的。” 華創證券資產管理部總經理屈慶對界面新聞表示。

8 月 6 日，央行將遠期售匯業務外匯風險準備金率從零調至 20%，以防范宏觀金融風險。央行表示，下一步將繼續加強外匯市場監測，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆週期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中信證券分析師明明認為，央行對人民幣匯率的調控目標在於緩解交易上的羊群效應和逆週期性、保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，這本身意味著人民幣匯率需要保持在一定的關鍵點位之上，從目前來看，7 很大概率就是這一關鍵關口。

“因而在人民幣匯率沒有跌破 7 的風險時，央行對外匯市場都不會出現明顯的干預的措施，但考慮到美元近期持續強勢，9 月份跟隨美國加息應該是大概率事件。” 明明在一份研究報告中說。