紐約匯市—土美敵意漸濃 里拉卻連續2日上漲 英鎊貶至13年半低點

週三 (15 日)，交易儘管土耳其和美國之間的敵意越來越濃厚，土耳其里拉仍連續第 2 個交易日反彈。

據新聞報導，土耳其大幅調升自美國進口貨物關稅，如汽車、酒精飲料、稻米和化妝品等。上週五川普甫將自土耳其進口的鋼鐵和鋁關稅調升一倍。

里拉兌美元和歐元上漲，1 美元前一日兌 6.3544 里拉，下降至 6.0218 里拉，歐元兌里拉也自 7.1904 下降至 6.8335，兩種匯率跌幅都超過 5%。但其他新興市場貨幣卻兌美元走跌。

根據《美聯社》報導，土耳其官員表示，卡達 (Qatar) 已承諾直接投資 150 億美元給土耳其。

里拉近期的崩跌部分原因是市場對新上任總統 Erdogan 的擔憂，因他在 6 月贏得大選後就不斷挑戰該國央行的獨立性。

FXTM 貨幣策略和市場研究全球主管 Jameel Ahmad 表示，「儘管土耳其調升美國進口貨品關稅，里拉竟然還是上漲了，後續觀察川普政府的回應可能蠻有趣的，因為川普政府的回應可能會震撼市場。」

但有一些貨幣分析師認為，這是因為里拉現在已經超賣了，國際金融協會 (IIF) 本週稍早的報告指出，「里拉現在嚴重低於公平價格。」IIF 經濟學家週三依據土耳其的經常帳赤字，將美元兌里拉匯率的公平價格定義在 5-5.50 區間。

ICE 美元指數自約莫 14 個月的高點回落至 96.705，本週迄今漲幅約 0.4%，根據 FactSet，今年頭 8 個月漲幅近 5%。

更廣泛的 WSJ 美元指數下降 0.1% 至 90.29。（該指數內含兌里拉的匯率)

歐元和英鎊穩定走跌，且雙雙觸及自去年 6 月下旬以來最低點。

歐元兌美元最終貶至 1.1345 美元，但較盤中低點 1.1301 美元上升。

英鎊兌美元自前一日的 1.2721 美元下降至 1.2694 美元，達 13 年半低點。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，「美元漲勢給英鎊進一步下行壓力，將其推向一年新低，反過來對英國通膨有上行壓力，或至少擋了一下英國通膨的降速。」

根據國家統計局，英國通膨年率前 3 個月穩定維持在 2.4% 後，7 月份上升至 2.5%，因而讓消費物價指數 (CPI) 自去年 11 月以來首次上升，但數值符合預期。

英國央行也在 8 月 2 日因應通膨壓力而調升利率 25 個基點至 0.75%。

本週稍早一連串令人失望的經濟數據公布後，週三離岸人民幣兌美元下跌近 0.8% 至 6.9512，觸及 2017 年 1 月以來最低水準，引發市場臆測人行是否會出手干預，或者北京當局是否會推出更多財政刺激措施以阻止人民幣續貶。

渣打外匯和全球宏觀策略師 Ilya Gofshteyn 表示，「市場上有一些刺激措施的討論，但目前尚不知道會是什麼。」