〈每日外資外匯觀點〉道富：土耳其里拉暴貶後 想遠離動盪 美元是避險首選

土耳其提高關稅反擊，美、土關係進一步惡化，加上美國零售銷售數據表現超乎預期及恐慌指數 (VIX) 一度上漲逾 25% 至 16.76，創今年 7 月 6 日以來新高，推升美元指數逼近 97 大關，全球金融市場幾乎一面倒，僅日圓成了避風港。

美元指數近月走勢圖 圖片來源：Sina

富國銀行外匯策略師 Erik Nelson 指出，在持續擔憂土耳其危機下，新興市場及風險敏感貨幣尚未脫離困境，支撐美元進一步漲勢。

盛寶銀行外匯策略主管 John Hardy 表示，現在市場避險氣氛高漲推升美元走強，此外，美國經濟強勁成長、升息等題材，也有利美元多頭走勢。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 更明白指出，土耳其里拉暴貶後，美元避險功能明顯，投資人若想將現金資產遠離動盪，美元將是首選貨幣。

荷蘭銀行新興市場主管們則認為，對新興市場來說，美國聯準會的鷹派立場及美元走強，更甚於土耳其近期動盪的風險，因為土耳其對其他新興市場的溢出效應是有限且短暫的，只有阿根廷可能會受到較大的衝擊。

針對土耳其危機，摩根大通也認為，該國陷入經濟衰退的風險提高，截至目前土耳其採取的行動只是監管政策的改變，恐怕無法阻止土耳其里拉進一步貶值，而且危機不太可能外溢至發達市場。