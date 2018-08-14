萬洲國際(00288-HK)：積極調整美國出口方向，下半年豬價上漲空間有限

8月14日盤後，全球最大的豬肉食品公司萬洲國際（00288-HK）公佈其截至今年6月30日止中期業績，期内萬洲國際實現營業額111.69億美元，按年同比增長4.8%；經營利潤則同比下跌3.8%至8.67億美元；2018年上半年萬洲錄得生物資產公允價值調整前公司擁有人應佔利潤5.57億元，按年同比增長13.2%。

業績公告顯示，今年上半年萬洲生豬出欄量1012.7萬頭，生豬屠宰量為2783.2萬頭，肉製品銷售量為160.3萬公噸，同比分别增加1.3%、7.3%及2.8%。

根據農業部的數據，今年上半年國内生豬價格為每公斤人民幣12.3元，同比下跌23.8%，總體來看國内豬價延續了自2016年中開始的下行趨勢，就行業而言這一定程度上刺激了豬肉的整體消費，但同時也削弱了從海外國家進口豬肉的需求。另一方面，自今年4月起爆發的中美貿易摩擦問題也是外界相當關註的焦點，就區域而言正好處在中美貿易“戰火”之下的萬洲，上半年業績表現受到的影響又有多大呢？

對此，萬洲國際主席兼行政總裁萬隆於今日舉行的2018年中期業績發佈會現場回應稱，中美貿易摩擦對萬洲有些影響：“今年中國雙匯發展態勢較好，但美國業務則因為貿易戰的影響在生產經營方面都出現了問題。”萬隆稱，集團下一步將調整貿易出口的方向，如果貿易戰繼續“打”下去，萬洲便會大力調整美國企業出口的方向，他又指其實今年已做了一些調整，比如上半年美國出口至韓國、日本、墨西哥等地的量都有增加，這保障了美國企業出口業務的穩定和健康發展，使其雖然受貿易戰影響但營收及盈利等方面同比都基本持平。

萬隆認為，中美“貿易戰”若在9月份或今年内結束，長期來講對萬洲是一件好事，因為經此一役，中美之間的貿易摩擦會得到很好的解決，關稅問題也會降低；他表示，在貿易爭端問題沒解決之前集團會加快調整出口方向，解決之後便可大力發揮中美協同的作用，因此長遠看是一件好事。

就“貿易戰”相關議題，萬洲國際首席財務官郭麗軍補充表示，因為今年中國生豬價格較低，屠宰業規模擴大，肉製品成本也較低，所以國外低價原料是否進口對中國業務沒有太大影響，而萬洲預計今年下半年和明年的生豬價格也不會很高，將繼續處於低位運行狀態，所以中國原料本身成本較低，料未來“貿易戰”對中國業務的影響亦不大。美國業務方面，他重申目前集團正在積極調整經營策略和貿易方向，比如增加美國往其他地方如墨西哥、中美洲、韓國等地的出口，併會通過積極調整出口渠道和方向以儘量減少貿易摩擦對集團帶來的影響，同時也會進一步做好其於美國的業務。

對於近期人民幣匯率波動問題，郭麗軍回應稱，人民幣貶值對萬洲有一定的影響，主要體現在集團中國業務實現的收入和盈利在合併時會有一個匯率折算的損失，以及中國往香港分紅的時候會出現匯率折算的差異。他表示萬洲下一步也會實時關註匯率的變化，在適當時候會採取一些對衝或鎖定的方式降低人民幣貶值對萬洲業務發展和業績表現的影響。

至於對下半年國内生豬價格有何預期，萬洲旗下雙匯發展總裁馬相傑表示，每年8月份是生豬價格的慢漲小週期，一般而言會達到一個季節性小高點，但目前來看今年7、8月份國内生豬價格雖然有所上漲，但上漲空間有限，下半年整體情況亦同，他預計2018年下半年國内生豬價格整體在14塊左右，全年則維持13至13.5元水平。

文：彭小留

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