里拉崩跌太快 渡邊太太跑步停損出場

有「渡邊太太」之稱的日本散戶投資人，在外匯市場喜歡逆向操作。不過近幾日土耳其里拉的重挫，讓這些日本散戶難以負荷，不得不停損離場。

東京金融交易所 (TFX) 數據顯示，土耳其里拉淨多單在上周五大減 8.94 億里拉 (1.3735 億美元) 或 35%，創下單日最大縮減幅度。雖然這些數據不包含私營外匯平台的場外交易，但其他保證金交易營運商表示，在里拉週五大跌逾 13% 之後，他們的平台也有類似的變化。

里拉因為利率較高，相當受日本渡邊太太的歡迎，另一個熱門交易標的則是南非幣蘭特。數據顯示，自 5 月份里拉開始下挫以來，里拉與日元間的交易量就持續攀升，至 6 月時，交易量已經升至 1.4 兆日元 (126 億美元)。

但上週五的大跌之後，散戶們遭追繳保證金，一些人則因為損失過大選擇離場。

Gaitame.com Research 資深研究員 Takuya Kanda 表示，日本散戶一直低接里拉，但是近幾日的崩跌實在讓他們損失慘重，只能選擇離場。

Gaitame.com 統計，僅僅兩天之間，交易商在里拉的淨多頭部位，就減至春季高點的 3 分之一左右。