古根漢投資長：里拉暴貶讓我想起97年亞洲金融風暴那一幕..

知名投資機構古根漢 (Guggenheim Partners) 首席投資長 Scott Minerd 週二 (14 日) 表示，從當前的土耳其里拉動盪中，他重新看到了 1997 年亞洲金融風暴那一幕的重播。

Scott Minerd 表示，不僅是土耳其里拉崩盤，再加上義大利、阿根廷、印度問題和貿易戰問題，都好像正遵循著 1997 年的軌跡，Scott Minerd 在週二 (14 日) 的推特發文上說道：「如果真的要點出一個獲利了結、規避風險的時機，我覺得就是 2018 年 8 月。」

土耳其里拉在經歷了數日的劇烈貶值之後，近日里拉兌美元匯價就在土耳其央行實行資本管制、並承諾給予市場充足流動性的利多之下，目前已反彈回升至 6.5 里拉兌換 1 美元關卡附近，但與 3、4 個月前里拉匯價 4.0 之水平相比，事實上里拉仍是處於大幅貶值的階段。

美元兌土耳其里拉日線走勢圖 (近一年以來表現)

另一劇烈貶值之新興市場貨幣阿根廷披索，也在政府宣布相關提振計畫後出現反彈，阿根廷政府表示，將凍結減稅和退稅措施，幫助阿根廷在未來兩年中節省大約 20 億美元的開支；而同屬新興市場的印尼盾、印度盧比，也在央行出手干預匯市之後暫時回穩。

Scott Minerd 表示，乍看之下新興市場先前大幅波動之狀況，似乎已出現和緩，同時美股 S&P 500 也出現五個交易來的來首日上漲，但 Minerd 仍強調，儘管全球壓力有所緩和，投資人應該保持謹慎，因為美中貿易緊張局勢仍絲毫未減。

Scott Minerd 說道：「不要被現在的安定所愚弄，投資人要牢記 1987 年 8 月股市的觸頂以及 1997 年 7 月泰銖的崩盤。」

「明斯基時刻總是會提醒我們，這只是一個從穩定走向不穩定的過程。」

什麼是明斯基時刻 (Minsky Moment)？

明斯基時刻 (Minsky Moment) 指的是在信貸週期或者商業週期中，資產價格的大幅下跌，因長期的經濟繁榮裡，資產價格上漲會導致投機性的借貸增加，而過多投機所產生的債務，將容易因為央行同步經濟上行而升息，導致債務還款壓力加大，最終引發資產回報產生的現金流不足以支付利息。

就給你白話文：

而明斯基時刻另一個更白話的說法是，明斯基時刻代表經濟週期裡的一個特徵，即因為一段時間的經濟穩定，鼓勵了市場安心追逐風險，而過多的槓桿投機，即容易導致經濟週期產生一段時間的不穩定，而在不穩定發生之後，市場即會啟動去槓桿之行為，而這又將令市場重新回到穩定的經濟軌道之上。