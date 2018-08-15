8個月來首見！自去年11月以來 英國首次通膨率攀升

英國統計局 (The Office for National Statistics) 今日 (15 日) 最新發布七月數據顯示，由於交通運輸和電腦遊戲成本增加，英國 7 月通膨率從 6 月的 2.4% 攀升至 2.5%，核心通膨率維持在 1.9%。

英國通膨率走勢圖 (2017 年一月至今表現) 圖片來源：tradingeconomics

一如市場預期，這是連續 8 個月以來，英國通膨率的首次攀升。

英國 7 月份交通運輸和電腦遊戲成本增加的壓力，因零售服飾和鞋類銷售價格下跌 3.7% 抵銷而有所趨緩。

製造業來說，7 月輸入生產者物價指數增加 0.5%，年增長率達 10.9%，石油占比最大，在此期間油價大漲 50%。然而工廠選擇自行吸收價格，故石油產品價格僅上漲了 3.1%。

7 月核心通膨率 (不含食品、能源、菸草和酒精飲料) 維持在 1.9%；零售物價指數 (RPI) 從 6 月的 3.3% 放緩至 3.2%。

英國央行 (BOE) 早前曾預測，英國脫歐後的影響將逐漸消退，英國 7 月通膨率會回升 2.6%，然後再下跌。

Institute of Directors 經濟學家 Tej Parikh 表示，通膨率上升表示英國生活成本壓力仍未成為過去式，這對許多家庭來說不是好消息，他們的薪水正被高物價銷弱。

Parikh 表示，預計英國通膨率將回落至通膨目標 2% 附近，但這對沒有提高薪資的藍領階層來說，仍幾乎沒有提供任何喘息機會。

研究機構 Pantheon Macroeconomics 分析師 Samuel Tombs 預測，除非服務業的通膨率大幅提高，否則估計在英國央行升息循環的打壓之下，英國通膨率 2019 年上半年估將降至 2% 以下。

英國央行 (BOE) 本月 2 日宣布升息 1 碼，基準利率來到 9 年新高水位，這是考量到油價上漲、英鎊走跌、英國失業率達 40 多年來低點，加薪幅度不夠等種種因素才推出措施。

週三 (15 日) 英國 7 月通膨數據公布之後，截至午盤 6 時許，英鎊兌美元匯價小幅貶值 0.06% 至 1 英鎊兌 1.27 美元，持續於一年來的低點處震盪。