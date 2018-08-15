港股午盤跌1.52% 談業績色變 科網股再閃崩

恒生指數今 (15) 日低開低走，此後跌幅不斷擴大，最低見 27289.25 點，創 2017 年 8 月以來低位。截至午盤，恒指跌 1.52%，報 27330.64 點；國企指數跌 1.91%，報 10538.76 點；紅籌指數跌 2.62%，報 4046.35 點。大盤成交量港幣 573.65 億元。

受科技股重挫影響，將於 21 日公佈業績的美圖 (1357-HK) 大跌 9.34%，盤中再創歷史新低。此外，IGG(0799-HK) 跌 6.51%；金蝶國際 (0268-HK) 跌 10.77%；映客 (3700-HK) 跌 9.55%；小米、閱文均跌超 6%。小米跌破發行價，因投資人擔憂其 8 月 22 日公佈的中期業績見光死，先行出貨。

騰訊今日盤後放榜，股價低開 3.67%，報港幣 335.8 元。外界估算，騰訊次季綜合收入及非通用會計準則純利 (non-GAAP) 中位數分別為人民幣 777.8 億及 191.8 億元，其中，季度手遊收入預測介乎人民幣 152 億至 210 億元，相當於季 3% 至 30%。

恒大健康 (0708-HK) 跌 2.72%。恒大健康法拉第未來 (Faraday Future) 智慧汽車 (中國) 廣州恒大中心昨 (14) 日正式掛牌成立，註冊資本金 20 億美元 (約港幣 156 億元)，將全面負責 FF 在中國的技術研發及所有生產經營管理。公司計劃在大陸建設 2 大研發生產基地，10 年後產能計劃達到 500 萬輛。

分析指出，現週邊土耳其匯率回穩提振憂慮的市場情緒，美股收高給港股正面牽引，不過貿易戰持續以及 A 股投資氣氛低迷拖累港股，惟近期港股反復下挫已有所消化利空和獲利盤，因此，料港股近期有望回穩，可留意績優股。

此外，港匯觸及 7.85 弱方兌換保證，金管局今 (15) 日隔了 3 個月再度出手撐聯匯。後市仍需觀察新興市場匯市走勢。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 3.36 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 3.7 億元；深股通淨流出人民幣 3.24 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 0.13 億元。

滬股通中資金流入最多的是上海機場，淨流入人民幣 1332 萬元，其次為金隅集團、恒力股份、玲瓏輪胎、士蘭微。資金流出最多的是中國平安，淨流出人民幣 2.8 億元。

深股通中資金流入最多的是宜通世紀，淨流入人民幣 1.31 億元，其次為紫光國微、雙匯發展、萬科 A、聚燦光電。資金流出最多的中興通訊，淨流出人民幣 2.12 億元。