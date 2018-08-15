中美貿易摩擦影響總體可控 確保實現年初經濟目標--發改委

路透北京8月15日 - 中國國家發展改革委周三稱，從目前特別是1-7月數據看，中美經貿摩擦對中國經濟的影響還是很有限的，總體可控；中國有條件和足夠的能力來應對目前的貿易糾紛升級和貿易摩擦的影響，確保年初確定的經濟社會發展目標任務的圓滿完成。

發改委秘書長、新聞發言人叢亮在國新辦吹風會上並表示，如果美國對2,000億美元的中國輸美產品加征關稅，可能對工業生產、就業、外貿、物價產生一些直接的影響，也可能會對市場預期和供應鏈調整帶來一些間接的影響。

「我們測算了一下，整個影響總體是可控的。剛才也提到500億美元占中國整個出口也就是2.2%，2,000億美元占整個出口還不到10%。由於這個出口當中很多又有進口的因素，實際影響會更小一些。」叢亮稱。

他表示，如果考慮出口目前在中國這個經濟總量當中的比例關系，這個影響還會更小。所以總體的影響是可控的，中國具有巨大的發展潛力和韌性，有巨大的回旋余地，中國完全有能力通過國內市場的開拓，通過擴大國內消費，通過穩定國內投資，消化外貿出口受到的影響。

他提到，第一輪340億美元的加征關稅清單是跟美國同步的，第二輪160億美元也是與美國同步的。為了反制美國的第二輪加征關稅，中國8月3號宣布對自美進口的600億美元商品按照四檔稅率加征關稅，之所以確定四檔稅率，就是考慮到對了國內的企業和對國內老百姓生活的影響。有的影響的小，可以加征的多一點，有的可能會產生一定影響，所以加征關稅就少一點。

「中國的這種差別化反制措施是理性和克制的，是在廣泛聽取意見和認真評估之後提出的，特別是充分考慮了人民的福利、企業的承受力和維護全球產業鏈運轉的因素。我們還是在有理有利有節的範圍內進行反制。」叢亮稱。

他表示，當前各國產業鏈、價值鏈可謂「骨肉相連」，任性地挑起貿易爭端，不僅會損害當事雙方的利益，也會傷及整個全球產業鏈各方的利益，不會有贏家。

叢亮指出，下一步將實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要更加有力，穩健的貨幣政策要適度中性。

同時，積極挖掘內需的潛力，深入推進供給側結構性改革，特別是加大補短板的力度，不僅包括基礎設施的短板，還包括公共服務、傳統產業和高新技術產業的短板，加大改革開放的力度，促進經濟平穩、健康、可持續發展。

還要深入實施創新發展戰略，增強創新力；打通去產能的一些制度阻梗，降低企業成本，降低增值稅稅率效應在下半年會進一步顯現。

「要把防範化解金融風險和服務實體經濟更好地結合起來，要堅定做好去杠桿工作，但是要把握好力度和節奏，協調好各項政策出台的時機，要鬆緊搭配。」叢亮稱。

此外，還要下決心解決好房地產的問題，要堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲，加快建立促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華周二表示，國內經濟持續向好的基本面不會發生變化，中美貿易摩擦影響有很大不確定性，影響需要進一步觀察。

昨日公布的中國7月經濟數據全面走弱，工業增速低位持平，基建投資放緩拖累整體固定資產投資增速降至紀錄低位，消費亦持續低迷。尤其7月調查失業率升至年內高位，雖然有就業季因素，但也表明總需求疲弱之際，就業市場面臨著不小的壓力，這也直接解釋了為何「穩就業」排在政治局會議的「六穩」之首。

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