〈財報搶先看〉騰訊業績料遜預期 疑大媽先閃 做空比率17.2%

港股市場今 (15) 日重頭戲就是「股王」騰訊 (0700-HK) 公佈財報，市場預期第二季表現失望，令昨 (14) 日北水淨流出近人民幣 40 億元中，騰訊佔近人民幣 24 億元，有大媽出貨先行離場之嫌。騰訊股價也出現 3 連跌，累計跌 6.4%，昨收盤挫 3.44%，報港幣 348.6 元。馬化騰身家也大幅縮水，目前不到 400 億美元。

騰訊股價

騰訊今公佈業績，19 間券商預計上半年非通用會計準則純利介於人民幣 351.18 億至 388.13 億元，較 2017 年同期的人民幣 306.02 億元，增加 14.8% 至 26.8%。中位數為人民幣 374.47 億元，年增 22.4%。

11 間券商預計騰訊控股上半年純利介於人民幣 402.1 億至 463.89 億元，較 2017 年同期人民幣 327.07 億元，增加 22.9% 至 41.8%。中位數為人民幣 413.32 億元，年增 26.4%。

不過，騰訊再膺昨日做空金額最大股份，全日做空額港幣 24.1 億元，按日大增逾 8 成，創 3 月底以來最多，做空比率 17.2%，較昨日稍為回落。滬深港通 (南向) 資金流出的最活躍股份亦是騰訊，北水共做空人民幣 27.22 億元，為騰訊歷來最大單日北水走資。

由於網絡遊戲「吃雞」熱潮席捲大陸，騰訊代理的手遊《絕地求生》搶去不少遊戲流量，但市場傳出受限韓令影響，因而未能變現，拖累其第二季表現。

另一方面，隨著多個外國社交媒體用戶增長放慢，令市場開始質疑社交媒體微信的紅利是否開始消失，令騰訊股價進入調整期。若騰訊遊戲業務放緩，廣告及雲業務規模尚未追上，騰訊或有可能落入「空窗期」。

除了其自身業績的憂慮，還有外國科技企業進入中國而加劇競爭，如 Google 及 facebook 均傳出會重返中國消息，長遠對內地科技企業帶來威脅。

此外，騰訊所支持的遊戲《魔物獵人: 世界》在上線短短幾天後就遭到中國政府下架，這對騰訊的遊戲業務可說是又一波打擊。