金管局副總裁：小心管理利率和市場風險

港元在今早紐約交易時段觸發了聯繫匯率機制下7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」。金管局向市場沽出美元買入了總值21.6億的港元。總結餘於8月16日會減少此數額至1,072億港元。

就最新一次市場操作，金管局副總裁李達志表示：「自從2015年底美元利率正常化開始，美聯儲至今已經七次加息，從而令港美息差拉闊，引發套息活動，資金逐漸由港元流向美元，而港匯亦於今年四月及五月在聯繫匯率設計下觸發『弱方兌換保證』，當時金管局在市場共買入了703.5億港元。其後，由於銀行體系總結餘減少，港息逐漸攀升至較高水平，因而在過去兩、三個月令資金流出港元的誘因減少。近日港元資金需求下降，港美息差再度擴大，加上大型招股活動完結後有部分招股所得資金流出香港等因素，導致近日港元匯率轉弱並再次觸發『弱方兌換保證』。我重申，金管局會在『弱方兌換保證』被觸發時以7.85水平買港元沽美元，保證港元在銀行同業市場不會弱於7.8500。這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。」

他亦表示：「香港的銀行和金融體系的防震能力較亞洲金融風暴時大大提高，香港外匯基金有超過4萬億港元的資產，其中超過八成為外匯儲備，為香港金融穩定提供強大的後盾。另外，港元貨幣基礎超過1萬6千億港元，而銀行在2017年底持有高流動性資產超過4萬億港元，為資金流出提供極大的緩衝。金管局過去透過多輪逆周期及其他監管措施，加強了香港銀行體系的穩健。香港有能力應付往後資產市場波動和資金外流帶來的挑戰。

「我們再次提醒大家務必小心管理利率和市場風險。視乎資金的走向，未來有可能會再次觸發『弱方兌換保證』。金管局有足夠能力維持港元匯價的穩定和應付資金大規模流動，我們亦會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保聯繫匯率制度有效運作。」

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