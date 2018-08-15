港美利差擴大 港幣再觸及7.85弱方兌換保證

港幣匯價觸及 7.85 弱方兌換保證，香港金管局於週三 (8 月 15 日) 淩晨 5 時左右，買入 21.59 億港幣。香港銀行體系結餘將降至港幣 1072.47 億元，這是近 3 個月來，金管局再度出手入市捍衛聯繫匯率制度。

市場昨 (14) 日已有分析指出，香港銀行界認為市場避險令美元續強，加上港美利差擴大，港匯短期勢持續受壓，不排除短期內會再觸及弱方兌換保證 7.85 水準，並以長假期前及股市表現差時機會較大。

香港銀行界認為港美利差，港匯短期勢持續受壓。 (圖：香港銀行公會)

時隔近 3 個月，港幣匯率再次逼近 7.85 弱方兌換保證水準。截至 14 日發稿，港幣現報 7.8499，離 7.85 關口僅 1 點之差。

港幣上次觸及 7.85 關口為 5 月 16 日，香港金管局即刻反應，於 5 月 17 日美股午盤出手買入 19.63 億港幣，將港幣拉升。隨後 3 個月內，儘管港幣對此出現上漲，並逼近 7.85，但大多在 7.8498-7.8499 點左右回升。

美元兌港幣走勢

根據日線圖顯示，港幣最近在 7.8498-7.8499 附近徘徊多日，很有可能突破 7.85 弱方兌換保證水準，屆時金管局或將再次出手救市。

自今年 4 月 12 日港幣匯率首次觸及 7.85 的弱方兌換保證以來，香港金管局已 17 次進場干預匯率，累計買入了港幣 643.64 億元，預計令衡量港幣流動性的指標港幣銀行體系總結餘降至港幣 1154.37 億元。