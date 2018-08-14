華紙上半年每股盈餘0.16元 Q4漿價有機會持穩或漲價

中華紙漿 (1905) 今(14)日舉辦 2018 年第二季法人說明會，第二季合併營收 62 億元，因國際漿價維持高檔，加上紙品價格調整，營收季增 7.8%，年增 16.5%，營業毛利率及營業淨利率分別為 9.8% 及 3.3%，較第一季分別增加 2 及 2.3 個百分點，與去年同期相當，稅後淨利 1.47 億元，單季每股盈餘 0.12 元。中華紙漿副總經理陳瑞和表示，文化用紙部分產品(道林紙跟灰銅卡)9 月仍將調漲；今年以來特殊用紙均價約漲 15%；文化用紙漲價 10-15%。至於第四季漿價價格下跌不易，有機會持穩或漲價。



華紙上半年營收 119.5 億元，受到漿紙需求穩健，營業額較去年同期增加 10%，營業毛利率與營業淨利率分別為 8.8% 與 2.2%。上半年稅後淨利 2.23 億元，每股盈餘約 0.16 元。



展望第三季，陳瑞和表示，部分設備將進行例行性歲修，以因應年底季節性需求。 雖然目前國際漿價平穩、漿紙市場需求穩健，不過美中貿易紛爭未明，且國際環保日趨嚴謹，原物料價格仍存在上漲之可能性，將持續關注市場變化，並適時地透過產銷調整，精進產品品質及競爭力優化整體營運表現。至於中美貿易方面，陳瑞和表示，對於華紙影響不大。