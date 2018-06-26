〈華紙股東會〉今年產業有3大變數 將靠2招應戰

中華紙漿 (1905-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長黃鯤雄表示，去 (2017) 年華紙營運面對漿紙市場價格上揚的成本上漲壓力、以及進口紙的市場挑戰，雖有兩大挑戰，去年營收仍創高，展望今年，產業經營仍有不少變數，包含美國 Fed 升息期程，及主要經濟體政策走向外，國際原油、煤炭、及原物料價格波動甚大，此 3 大變數都將牽動今年營運，將靠適度調整紙品價格等 2 策略因應市場變化。

華紙去 (2017) 全年合併營收新台幣 227.08 億，年成長 3.2%，創下歷史新高紀錄；全年稅後純益新台幣 6.19 億元，年增 6 成，每股純益 0.56 元。股東會通過發放現金股利每股 0.5 元，配發率近 90%，為連續 4 年配發現金股利，每股合計配發 1.55 元。

黃鯤雄表示，去年以來，國際漿價因供需連連攀升，加上國際環保意識抬頭，各國政府亦紛紛響應，造成紙漿價格居高不下；雖去年國際紙漿價格上漲達 60%，但華紙僅緩步調整紙品價格，希冀減緩因漿價上漲造成對國內文化用紙產業的壓力，相對於成本的漲幅，紙價仍有相當落差。

除了來自成本上漲的壓力，黃鯤雄指出，華紙也面對來自進口紙的市場挑戰，因此，公司除精進產品品質外，亦加強對原料來源、價格及供應的穩定性，並持續擴大產品應用市場及增加在地服務，以提升市場佔有率，強化市場競爭力。

展望今年，黃鯤雄表示，除美國 Fed 升息期程，及主要經濟體政策走向外，國際原油、煤炭、及原物料價格波動甚大，其中紙業的大宗木片、原料紙漿價格持續上行，皆為產業經營增添不少變數。華紙將視漿價變化適度調整紙品價格，並且精進紙品品質，以因應市場變化。