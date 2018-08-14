美琪瑪Q2純益季增逾1倍創新高 每股賺1.39元

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (14) 日公告第 2 季與上半年財報，第 2 季稅後純益 1.05 億元，季增 1.25 倍，年增 12.88％，創新高，每股稅後純益 1.39 元，也寫單季新高；上半年稅後純益 1.51 億元，年增 46.39%，每股稅後純益 2.02 元，創歷年同期新高。美琪瑪擴產效益將在下半年挹注營收，出貨動能相對上半年強勁。

美琪瑪第 2 季合併營收 13.22 億元，季增 5.47%，年增 47.43%，毛利率 8.79%，季增 2.79 個百分點，年減 5.35 個百分點，營益率 6.41%，季增 2.58 個百分點，年減 4.33 個百分點；稅後純益 1.05 億元，季增 1.25 倍，年增 12.88％，每股稅後純益 1.39 元，創單季新高。

美琪瑪上半年合併營收 25.75 億元，年增 52.13%，毛利率 7.43％，年減 3.4 個百分點，營益率 5.15%，年減 2.33 個百分點；稅後純益 1.51 億元，年增 46.39%，每股稅後純益 2.02 元，創歷年同期新高。

展望下半年，美琪瑪董事長嚴隆財表示，電池材料因應產能不足的壓力，將投資 3000 萬元進行分階段擴產，下半年就能挹注營收貢獻，出貨動能相對上半年強勁，下半年若排除匯率因素後，營運將穩健成長。

此外，嚴隆財透露，除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務，今年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，未來可望成為美琪瑪營運第三隻腳，預計第 3 季量產。據悉，該新產品目前已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場。