BMW賣不好衝擊大 汎德永業上半年賺不到半個股本 獲利衰退逾1成

豪華進口車代理商汎德永業 (2247-TW) 今 (14) 日公布上半年財報，稅後純益 3.2 億元，年減 13.64%，每股純益(EPS)4.47 元，獲利衰退主因為 BMW 銷售量下滑影響，不過，Porsche 因調整總代理遞延交車至第 2 季，挹注上半年業績，消弭 BMW 新車銷售下滑部分不利因素。

汎德永業說明，BMW 銷售衰退主因為競爭對手賓士原廠在台灣推出多種休旅改款車型，加上賓士水貨車熱賣、而日系豪華車品牌 LEXUS 的 NX 定價具競爭力，因此，對下半年才有新車改款推出的 BMW 造成明顯銷售的壓力。

展望後市，汎德永業看準 SUV 近年在台灣車市蔚為主流，BMW 運動休旅車重量級車款 X4、X5 下半年將陸續推出，目前 X4 預購已起跑。

而 Porsche 新車採下單訂車模式銷售，隨著今年台灣陸續引進新車款，包括第 3 代 Cayenne、Panamera Sport Turismo、911 GT2 RS 和 911 GT3 等，預料將能帶動 Porsche 下半年每月業績穩健成長。

另外，汎德永業指出，維修保養業務一向是收入穩定來源，上半年維持穩健成長，下半年隨著亞太區最大旗艦館「高雄楠梓 Porsche 全功能展示服務廠」和 BMW 全台首家「5S 全功能展示中心」加入營運，樂觀看待可再為維保業務增添新動能。