〈華紙股東會〉文紙、特紙7月起再漲5% 不排除Q4再漲一波

華紙 (1905-TW) 今 (26) 日召開股東會，發言人暨副總經理陳瑞和於會後受訪表示，因應國際紙漿價格居高不下，文化用紙、特殊用紙將於 7 月起再漲 5%，兩種用紙今年都已調漲第 3 次，且第 4 季不排除再調漲一波。此外，華紙下半年有兩大營運重點，分別為新增產線研發纖維衍生產品原料，以及特紙年產能擴產 3-4 萬噸。

國際短纖紙漿因需求帶動漲勢凌厲，陳瑞和表示，國際漿價自 2016 年 8 月起一路漲，全球長纖價格從每公噸 610 美元，漲到目前每公噸 920 美元，短纖價格也從每公噸 490 美元漲到目前每公噸 780 美元。

市場上多研判短纖紙漿價格有可能站上每公噸 800 美元，挑戰 2008 年高點，面對紙漿價格居高不下，陳瑞和表示，文紙雖然於今年 3 月、5 月各漲一波，而特紙也於 1 月、4 月調漲過，但相對於成本的漲幅，紙價仍有落差，因此決議文紙、特紙於 7 月起都再漲 5%。

陳瑞和表示，文紙從前年 10 月至今年 7 月這波已漲 20-30%，特紙從去年 1 月至今則已漲 25%，而第 4 季旺季，預期紙漿價格高檔趨勢不變，不排除再調漲一波。

對華紙來說，第 2 季調高文紙與特紙價格後，且特紙以長纖紙漿為主要為料，近期成本報價維持在高點平穩盤整，一來一往之下，獲利空間可望進一步擴大，預期第 2 季營運應可優於第 1 季。

展望第 3 季，陳瑞和表示，華紙花蓮廠因鍋爐設備必須更新，將在 8 月展開長達 20 天的歲修，屆時出貨雖會受到影響，但第 3 季屬於相對淡季，在營運低點時展開歲修，以迎接第 4 季旺季報到。

除此之外，華紙下半年有兩大營運重點，分別為新增產線研發纖維衍生產品原料，以及特紙年產能擴產 3-4 萬噸。

其中，研發纖維衍生產品原料部分，陳瑞和透露，華紙將於花蓮廠購置新的產線，以開發纖維衍生產品原料，預期明年產能開始運轉，由於原料以公斤販售，所以產能雖然不會太大，但該纖維原料具高附加價值，且在台灣由華紙首度研發，可提供多種產業使用，將優先用於華紙自身的造紙，預期有助提高特殊用紙品質，呼應該公司精進紙品品質的經營策略。