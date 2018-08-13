眾達Q2本業獲利倍增 惟業外匯損拖累 上半年EPS2.41元 H2業績逐季攀

光通訊模組廠眾達 - KY(4977) 主力產品 32G 單通道光收發模重新出貨，推波第二季營收季增 26%，營業淨利更大增一倍，不過，因人民幣兌美元貶值，造成評價損失，EPS 下滑至 0.75 元，累計上半年稅後淨利 1.41 億元，EPS 為 2.41 元。展望下半年，32G 模組第三季出貨持平，第四季將開始成長，第四季業績看增，乙太網市場用 25G 光收發模組、5G 高速光收發模組則有機會成為下一波成長動能。第二季合併營收為 5.23 億元，較前一季成帳 26%，營業利益達 0.72 億元，較前一季大增 101%，本業部份已明顯回升。不過，因人民幣兌美元貶值，出現評價損失，稅後淨利 0.43 億元，EPS 為 0.75 元，較去年衰退。累計上半年合併營收 9.37 億元，營業利益 1.07 億元、稅後淨利 1.41 億元，EPS 為 2.41 元。



眾達表示，32G 單通道光收發模組產品在完成零件變更設計後，預期 32G 單通道光收發模組主要應用領域－企存儲區域 (SAN) 市場需求方興未艾，且與該技術及規格主導者的北美主要客戶保持緊密合作下，第四季 32G 單通道光收發模組產品可望受惠。



企業乙太網市場用 25G 光收發模組與 5G 基地台使用的高速光收發模組等新產品，則可望成為下半年到明年的新一波公司成長動能，其中 25G 光收發模組開發已獲得北美終端客戶認證通過， 5G 基地台使用的光收發模組產品亦已送樣日本、中國及歐洲的主要網路設備商進行相關系統測試，目標是在今年進入實地測試 (Field Trial)。



至於下半年營運展望，眾達 7 月合併營收為 1.68 億元，眾達指出，業績預期將會逐季成長，今年最旺季將落在第四季，未來幾個月營運表現可望趕上。