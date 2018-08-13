全家Q2獲利創同期新高 上半年年增高達30%

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (13) 日公布第 2 季財報，單季稅後純益 4.9 億元，年增 13.84%，創同期新高，每股純益 (EPS)2.2 元，累計上半年稅後純益 7.17 億元，年增 30.47%，EPS 3.21 元，隨著全家 7 月合併營收持續創單月新高，業績穩健成長中，法人樂觀看待全年仍有望創新猷。

全家指出，上半年便利商店既有店成長強勁，單店單日銷售年增幅高達 106%；而中國地區既存店穩健成長，展店也加快，帶動貢獻業外營收。

就本業來看，全家上半年整體鮮食年增達 10%，主要是杯裝飲料和麵包土司品群買氣熱絡，尤其福比麵包廠營運屆滿周年，產線和產能穩定運作轉虧為盈，並推升本業麵包土司品群成長近 20%。

另一方面，由於網購和個人賣家經濟活絡，帶動上半年電商包裹件數成長逼近 50%，再加上自去年推動的 app 會員制，人數從 450 萬人增加到 700 萬人，藉此拉升上半年來客數成長。

而轉投資中國全家上半年展店區域達 9 區、店鋪數來到 2406 店，淨增加 229 店。

至於餐飲事業，受惠於大戶屋加速展店步伐，以及營業管理體質調整，帶動成長。

展望下半年營運，第 3 季為便利商店傳統旺季，全家樂觀預期後市。