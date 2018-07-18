眾達-KY下半年營運逐季向上 今盤中大漲5%、填息完成

眾達 - KY(4977) 主力產品 32G 單通道光收發模組修改設計影響已於第一季落底，第二季出貨已逐漸回升，第三季起將恢復正常供貨，企業乙太網路市場亦已完成新品 25G 光收發模組開發，並獲得北美終端客戶認證通過，下半年貢獻度將逐步加溫，下半年營收將逐季向上，今日盤中大漲 5%，在短短七個交易日就完成填息。受惠全球資料中心布建，眾達去年營收、本業獲利創新高，惟業外認列 CB 評價損失和公司債折價攤銷共 0.77 億元，稅後淨利 2.83 億元，較前一年衰退 14.5%，EPS 為 5.00 元，股東會通過，配發股息每股美金 0.15 元，包括現金 0.13 元，資本公積每股發放 0.02 元，換算為新台幣約 4.64 元，7 月 10 日除息。



眾達主力產品 32G 單通道光收發模組逐漸維持正常供貨，新產品 25G 光收發模組開發，並獲得北美終端客戶認證通過，有機會成為新一波的成長動能。第二季合併營收 5.23 億元，較前一季大增 26.6%；累計 1-6 月合併營收 9.37 億元，則較去年同期小幅下滑 1.94%。



另在 5G 網路應用部份，已經開始提供 5G 基地台使用的光收發模組樣品；包括日本、中國及歐洲的主要網路設備商均已開始進行相關系統測試，目標是在今年進入實地測試 (Field Trial)，並在明年迎接 5G 市場到來。

