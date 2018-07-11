主力產品恢復供貨 眾達-KYQ2營收季增26% 下半年逐季成長

眾達 - KY(4977) 公佈 6 月合併營收為 1.77 億元，維持上月高檔表現，較去年同期成長 10.17%，第二季營收 5.23 億元，較前一季大增 26.6%，略優於內部預期。眾達表示，主力產品 32G 單通道光收發模組，第三季將維持正常供貨，企業乙太網路市場亦已完成新品 25G 光收發模組開發，並獲得北美終端客戶認證通過，貢獻度將逐步加溫，下半年營收將逐季向上。受到 32G 單通道光收發模組產品修改設計影響，眾達今年第一季業績成現年減表現，不過，第二季已經逐漸回升，6 月合併營收為 1.77 億元，較去年同期成長 10.17%，第二季營收 5.23 億元，較前一季大增 26.6%；累計 1-6 月合併營收 9.37 億元，則較去年同期小幅下滑 1.94%。



眾達表示，第二季營運表現較第一季與去年第二季均明顯上揚，營運表現可望持續成長，主力產品逐漸維持正常供貨，在企業乙太網市場部份，亦已完成新產品 25G 光收發模組開發，並獲得北美終端客戶認證通過，有機會成為新一波的成長動能。



另在 5G 網路應用部份，已經開始提供 5G 基地台使用的光收發模組樣品；包括日本、中國及歐洲的主要網路設備商均已開始進行相關系統測試，目標是在今年進入實地測試 (Field Trial)，並在明年迎接 5G 市場到來。



眾達對全年營運表現看法保持樂觀審慎看法，新產品初期量小，然預期會是明年的產品主力，目前的主力產品 32G 單通道光收發模組，隨著產業旺季與產品遞延效應可望持續放量，在全球對於頻寬需求爆炸性成長此動能無虞下，預期高速光收發模組商機將持續熱絡，下半年營收將逐季向上。

