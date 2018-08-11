蘋果造車再添證據 在特斯拉待5年的前高階主管回來了！

據知名科技部落格作者 John Gruber 透露，7 月被特斯拉確認離職的首席工程師 Doug Field 重回蘋果，這消息被蘋果發言人證實，但沒透露 Field 回歸後的新崗位。

據路透社報導，Doug Field 將與自己的老同事 Bob Mansfield 一起工作，引領蘋果自主研發的自動駕駛項目 Project Titan(簡稱巨人計畫)，兩人此前曾為 Mac 電腦工程部的同事。

Doug Field 曾擔任 5 年蘋果 Mac 電腦硬體工程部副總裁，2013 年加入特斯拉，曾主管「平民神車」Model 3 的研發工作，4 月時這個權力被 CEO 馬斯克收回，5 月便傳出 Doug Field 離職的消息。但特斯拉當時表示，Field 只是休假充電和陪伴家人，並非離開特斯拉。

Bob Mansfield 則是蘋果聯合創始人、2011 年去世的前 CEO 賈伯斯親密盟友，任職記錄低調，2016 年 9 月有傳聞稱他在引領自動駕駛項目。蘋果對這項目低調，去年承認「巨人計劃」存在後漏了部分口風。今年 7 月一份法庭文件顯示，公司內部有 5000 人被授權接觸項目資訊。

在蘋果承認「巨人計劃」存在前，2016 年 10 月曾有傳聞稱，蘋果放棄自主研發、製造自動駕駛汽車，轉而與汽車製造商合作搭建第三方系統。2017 年有報告稱，Lexus 一款 SUV 在車頂測試 12 個蘋果的激光雷達傳感器（lidar sensors），地點在蘋果加州總部附近。

2017 年第二季（蘋果公司第三財季）的財報電話會上，蘋果 CEO 庫克透露了「巨人計劃」的目標，兩個月之前剛首度公開證實該計劃的存在。他認為自動駕駛是「所有 AI 項目之母」，蘋果從核心技術的角度聚焦自動駕駛系統，但此系統應用將不光是汽車。

John Gruber 營運着一個獨立科技部落格 Daring Fireball，被稱為「比蘋果更懂蘋果」，他認為，Doug Field 回歸後很適合在「巨人計劃」工作；特斯拉 Model 3 在一年多前投產，產量穩步上升，特斯拉將投入使用的自動駕駛 AI 晶片，更比輝達 (NVIDIA) Drive PX 2 處理速率快 100 倍。

Gruber 認為，Doug Field 回歸蘋果不宜被過度解讀，但基於 Field 在全球頂級電動車製造商特斯拉工作多年的經驗，證明蘋果依舊有造實體車的野心，並非單純為別的車廠打造一套自動駕駛系統。蘋果的傳統也不會成為第三方元件製造商，而是要打造一款完整的商品：

「我的理解是，在 Mansfield 領導下，蘋果的巨人計劃重獲新生，將加快發展，遠離之前起步不穩的開局。」

華爾街見聞曾提到，今年特斯拉重要高階主管紛紛離職。7 月初確認 Doug Field 離職前一天，公司首席資訊官 Gary Clark 也辭職，年初剛被任命為首席財務官的 Eric Branderiz 在 3 月離職，職位目前仍空缺，自動駕駛主管 Jim Keller 隨後在 4 月離職。

在 Keller 之前，特斯拉在今年前四個月就已遭遇 7 次高管離職事件，2017 年也有大約 20 名高管離職。在過去五、六年裡，特斯拉已有大約 50 名副總裁級別或其它高管離職。

特斯拉周五午盤股價漲 0.5%，成交價 354 美元，回吐了本周初透露私有化意圖後的全部漲幅。蘋果午盤後跌近 0.6%，交投 207 美元，本周一曾創 209.07 美元的歷史收盤新高，市值多日維持 1 兆美元。

『新聞來源／華爾街見聞』