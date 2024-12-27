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劉揚偉：日產本田合併「是預期會發生」 產業發展趨勢有利鴻海

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-27 19:26

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鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網記者彭昱文攝)

日本二大汽車品牌日產 (Nissan) 及本田 (Honda) 啟動合併，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (27) 日認為「這是預期會發生的」，且預計未來汽車產業也會朝合併及分工的趨勢發展，鴻海委託設計製造服務 (CDMS) 商業模式的機會非常大。

劉揚偉表示，當產業進入門檻 (Entry barrier) 降低，大家都跑進來做，出現很多競爭對手後，價錢就一直往下跑，一些廠商原來的做法「不靈光」，這時候一種是尋求合併，一種是尋求分工。


他也以過去的 PC、手機產業為例，像是惠普 (HP) 跟康柏電腦 (Compaq) 合併，但合併起來之後，還是要做分工，製造、供應鏈的事情全部分出去，這個趨勢在汽車業應該也會發生，這也是為什麼鴻海會談 CDMS 模式。

劉揚偉指出，雖然鴻海也可以去做品牌，但那塊非常競爭，如果做 CDMS 就在趨勢上，且現在這個模式除了鴻海只有一家麥格納 (MAGNA)，但麥格納規模比較小，大規模的只有鴻海，因此，當產業往 CDMS 趨勢跑的時候，應該是鴻海的機會非常大。

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