鉅亨網編譯許家華 2024-11-07 11:30

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這項決定標誌著特斯拉在電動車市場策略上的重大轉變。早在今年 4 月，曾有消息傳出特斯拉可能放棄該計畫，馬斯克當時在社群媒體上對此進行了強烈反駁，稱其為「謊言」。然而，隨著最新聲明的發布，外界普遍認為這項計畫已經徹底擱淺。

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在會議中，馬斯克透露，特斯拉未來的目標是推出一款名為「Cyber​​cab」的雙門雙座全自動駕駛汽車，預計在 2026 年開始生產。此外，他還表示，特斯拉計劃在 2025 年於德州和加州推出現有 Model 3 和 Model Y 的全自動版本。

儘管馬斯克對自動駕駛技術充滿信心，但特斯拉在實現這些目標時仍面臨許多挑戰，包括技術難題、監管障礙以及法律問題。儘管如此，特斯拉似乎已將重心從推出更便宜的傳統電動車轉向全自動駕駛汽車的開發。

分析師塞思 · 戈德斯坦指出，特斯拉最初的計劃是基於新平台生產更實惠的電動車，但在與中國競爭對手的競爭中，特斯拉意識到其已處於劣勢，因此不得不調整戰略。