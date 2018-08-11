在土耳其傷口上撒鹽 川普不惜市場洪水滔天

種種跡象表明，川普並不在乎海外市場動盪會對美國產生負面影響，他只為美國的制裁目標受到了經濟損失而歡呼雀躍。

在美國牧師 Andrew Brunson 在土耳其被判入獄兩年後，美國開始了對土耳其實施制裁，土耳其隨後也不甘示弱採取報復措施。隨著兩國外交衝突持續惡化，致使土耳其里拉兌美元自年初至今下跌近 40%。

本周五，川普又升級了制裁，表示鑒於土耳其貨幣里拉對美元匯率快速走低，已授權將對土耳其鋁關稅調整為 20%，鋼鐵關稅調整為 50%。並直言：在這個節骨眼上，美土關係一點都不好。

傷痕累累的土耳其再受重創，土耳其里拉兌美元日內一度跌超 20%，創下自 2001 年該國銀行業危機以來的最大跌幅。

土耳其總統埃爾多安回應稱，美國針對土耳其的行動讓兩國關係處於危險之中，也會破壞美國的自身利益和安全，是不合理的和不可接受的。如果不能扭轉單邊主義和不受尊重的局面，土耳其可能被迫尋找新的「朋友」。

而在之前，因英國公民，前俄羅斯間諜謝爾蓋 • 斯克里帕爾的毒氣攻擊案，美國還對俄羅斯實施全面新的制裁。

新的制裁措施可能包括外交關係降級、全面禁止俄羅斯石油進口、禁止農產品以外的「所有其他商品和技術」出口，以及限制美國銀行的貸款。美國還必須暫停航空協議，並反對開發銀行提供的任何多邊援助。

受這次美國制裁俄羅斯消息影響，俄羅斯當日股匯雙殺，盧布逼近兩年低位。

川普十分樂見於這種成效，也一再表示美國市場比以往任何時候都更為強勁。

彭博評論稱，川普強硬策略的干擾可能會在市場之間蔓延。 再加上由經濟驅動的政治不穩定和對美國企業的報復，川普正在進行一場高風險的賭博。經濟學家們也在質疑這種戰略。

前喬治 • 布什總統經濟顧問、現任美國行動論壇主席 Douglas Holtz-Eakin 認為川普喜歡邊緣政策，也喜歡把人推向舒適的邊緣，而這種方法存在很大的風險。

此外，8 月 11 日，中國央行原行長周小川在 CF40 伊春論壇上指出，最近幾年，隨著歐美經濟逐漸恢復，特別是美國在最近幾年非常依賴金融制裁，這個問題值得高度關注。

『新聞來源／華爾街見聞』