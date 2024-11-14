投資人看過來！00962銅板價入手，搶攻AI優息股

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投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用 (如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。

本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 AI 優息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。