投資人看過來！00962銅板價入手，搶攻AI優息股
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 10:34
隨著人工智慧 (AI) 技術的成熟發展，輝達 (NVIDIA) 等晶片大廠持續推出創新產品，AI 應用日益成熟且多元。尤其大語言模型 (LLM) 的精準度大幅提升，成本降低，促成人機協作時代的來臨，將帶動 AI 產業爆發性成長。
以醫療生成式 AI 為例，國際研究機構 (Global Market Insight) 預測，醫療保健市場生成式 AI 的產值將從 18 億美元激增至 2032 年的 200 億美元，複合年均成長率高達 32.6%。
此外，具備 AI 功能的手機和個人電腦已於 2024 年問世，AI 軟硬體整合預計於 2025 年邁入成熟階段，將帶動消費者汰換 AI 手機和 AI PC 的需求。資策會 MIC 預估，2025 年後，中階手機將廣泛採用生成式 AI，提升 AI 手機的出貨量，滲透率有望在 2027 年達到 42%。2025 年起，AI PC 也將朝向軟硬整合全面升級，滲透率預計從 2025 年的 33%，持續成長至 2027 年的 65.9%。
台灣 AI 產業鏈 傲視全球
AI 投資熱潮席捲全球，而台灣擁有強大的 AI 產業鏈，從 IC 設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板 (PCB) 到伺服器代工，皆具備關鍵優勢，堪稱是「AI 軍火庫」，成為全球 AI 產業發展不可或缺的力量。
以伺服器產業為例，國際雲端巨擘積極在全球建立 AI 伺服器資料中心，帶動龐大的伺服器訂單需求。而伺服器的硬體規格攸關 AI 模型的運算能力與效率，並影響 AI 系統的穩定性與能源使用效率。
由於台灣廠商在伺服器製造領域極具優勢，掌握高階製程技術與穩定的供應能力，使得訂單持續暢旺。鴻海、廣達、緯創與英業達 * 等本土大廠瓜分了全球 80% 的伺服器市場，更掌控全球 90% 的 AI 伺服器市場，在國際市場扮演舉足輕重的角色。
00962 集結台灣中大型 AI 領頭羊
台新投信推出 00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）提供投資人多元化的 AI 投資機會，同時打造現金流。即將於 11 月 14 日開募，預計於 12 月 6 日掛牌上市，該檔 ETF 為國內首創結合 AI 及打造現金流的台股 ETF，募集價格僅 10 元，讓投資人可以銅板價入手優息的 AI 概念股，把握未來 AI 產業成長契機。
00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）最大的特色是其成分股同時具備「AI」和「高動能」兩大特性。追蹤的指數依據「流動性」、「AI 產業價值鏈」、「ROE」、「股利率」等指標，嚴選出 50 檔具備優異股息能力的 AI 概念股，讓投資人有機會獲得良好的現金流。根據指數回測結果，00962 追蹤指數在 2023 年的年化殖利率高達 9.2%，遠遠超越台股平均的 4.7%。
00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）每年 5 月及 11 月調整成分股，5 月的調整重心聚焦於除權息旺季，透過股利率加權計算，優先打造現金流；11 月則轉向鎖定強勢成長股，依股價動能指標加權，再依最近 3 個月營收年成長率調整權重計算，抓住年底作帳行情。
成分股調整策略緊扣 5 月股息發放和 11 月作帳行情， 根據指數回測結果，00962 追蹤指數近 4 年來的總報酬率達到 207%，其中 1/3 來自股息收入，2/3 來自資本利得。
00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）投資範疇涵蓋雲端伺服器、邊緣伺服器、軟體開發、系統整合、機器人、視覺與檢測等 AI 核心領域，並與輝達 * 和國際科技大廠的供應鏈緊密連結。截至 2024 年 9 月，00962 追蹤指數的持股與輝達執行長黃仁勳在台灣電腦展點名的 43 家供應鏈夥伴重合度約達 3 成，權重高達 5 成。
彭博統計顯示，近 10 年來，台股 11 月平均漲幅達 3.5%，為全年之冠，其次為 2 月的 2.2% 及 12 月的 1.5%。因此，第四季進場，有望搭上台股年底作帳行情與隔年元月行情。
立即了解 00962 台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
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