永豐金下聘金近600億元併京城銀 溢價近9%取得100%股權

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-27 21:15

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永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 今 (27) 日晚間召開重訊記者會公布「婚事」，永豐金將支付部分現金，並發行新股給京城銀全體股東，以每 1 股京城銀普通股將換得新台幣 26.75 元現金與 1.15 股永豐金普通股，以今天收盤價計算，「聘金」約為 599 億元，京城銀將成為永豐金持股 100% 子公司。

永豐金今天收盤價為 23.6 元、京城銀 49.55 元，若以該換股計算，約以 8.76% 溢價收購。京城銀目前股本 111.12 億元，市值約 550.62 億元。

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雙方董事會今天分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」，並通過將於 2025 年 3 月 3 日召開股東臨時會，提請股東通過本合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。

京城銀亦將在股東臨時會後啟動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業；針對客戶部分，永豐金證券也將協助客戶匯撥集保帳戶並提供後續的服務。

永豐金取得京城銀行 100% 股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司之合併作業。永豐金長期視員工為公司最重要的資產，強調合併後員工們的工作權不受影響，不僅會重視員工權益的保障，更將融合二家銀行的優點，以遍佈台灣的營業據點，提供客戶更完善、更便捷的金融服務。