〈美股早盤〉主要指數開低 那指跌逾250點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-27 22:46

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截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 250 點或近 1.3%，標普 500 指數跌 0.8%，費城半導體指數跌近 1%。

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美股開盤前主要指數期貨走跌，美債 10 年期殖利率徘徊在 7 個月高點附近，美元指數走穩，有望創下 2015 年以來最佳表現。

由於日前初領失業金人數報告憂喜參半，幾乎沒有改變聯準會 (Fed) 未來降息前景的押注。隨著美國經濟保持彈性，投資人還擔心美國候任總統川普的政策將引發通膨再次抬頭，讓 Fed 保持鷹派立場。

La Financiere de L"echiquier 駐巴黎交易主管 David Kruk 表示：「今年年底最重要的變動是美國 10 年期公債的上漲；這顯示每個人都在等待川普的就職典禮及其對通膨的影響。除此之外，大多數交易都是技術性交易，空頭回補和獲利了結，但沒有像一年中的這個時候那樣出現大趨勢。」

大宗商品市場方面，鐵礦石跌至 5 周多以來新低，每噸跌破 100 美元，因為中國工業利潤不佳凸顯出該國經濟的疲軟。國際油價上漲，而金價保持穩定。

截至台北時間周五（27 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 256.56 美元

BTIG 敦促投資者在 2025 年 1 月之前對蘋果股票保持謹慎，與 Wedbush 的樂觀呼聲背道而馳。 BTIG 分析師 Jonathan Krinsky 表示，蘋果上周收盤上漲 2.56%，連續第五周漲幅達 2% 或以上。但在這種連續上漲之後，該股的一個月遠期回報相當不利。隨著蘋果再次成為全球市值最高的公司，市值接近 4 兆美元，對明年 1 月份的股價表現持謹慎態度。

該行分析師還說，美股可能在年底前繼續走高，標普 500 指數有望突破 6,100 點創下歷史新高。然而，明年 1 月可能會出現一些下行波動。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 0.89%，至每股 91.96 美元

數據顯示，全球前十大公司的年度總營收約為 4.6 兆美元，超過了日本和德國等國家的 GDP。 在過去 6 年中，由於消費者需求強勁、經濟復甦和勞動力市場強勁，企業資產負債表規模不斷膨脹。 與此同時，股票市場也更加集中，最大的公司憑藉定價權和規模經濟獲得了更大的市場份額。

BioNTech(BNTX-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 114.15 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

富國銀行表示，美國大選後的樂觀漲勢可能會導緻美股在短期內出現「宿醉」，標普 500 指數可能會下跌 7%。該行在日前的報告中指出，股市與經濟之間的脫節正在加劇，美國股指在總統大選後走高，而美國經濟數據不溫不熱。