〈美股早盤〉主要指數開低 那指跌逾250點
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-27 22:46
美股主要指數周五 (27 日) 開低，推動美股走上 2021 年以來最好一年的反彈態勢失去動力，道瓊、那指開盤一度跌逾 200 點，標普 500 指數、費半指數也走低。美債 10 年期殖利率仍維持在 4.6% 左右水準、美元指數跌至 107.74。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 250 點或近 1.3%，標普 500 指數跌 0.8%，費城半導體指數跌近 1%。
美股開盤前主要指數期貨走跌，美債 10 年期殖利率徘徊在 7 個月高點附近，美元指數走穩，有望創下 2015 年以來最佳表現。
由於日前初領失業金人數報告憂喜參半，幾乎沒有改變聯準會 (Fed) 未來降息前景的押注。隨著美國經濟保持彈性，投資人還擔心美國候任總統川普的政策將引發通膨再次抬頭，讓 Fed 保持鷹派立場。
La Financiere de L"echiquier 駐巴黎交易主管 David Kruk 表示：「今年年底最重要的變動是美國 10 年期公債的上漲；這顯示每個人都在等待川普的就職典禮及其對通膨的影響。除此之外，大多數交易都是技術性交易，空頭回補和獲利了結，但沒有像一年中的這個時候那樣出現大趨勢。」
大宗商品市場方面，鐵礦石跌至 5 周多以來新低，每噸跌破 100 美元，因為中國工業利潤不佳凸顯出該國經濟的疲軟。國際油價上漲，而金價保持穩定。
截至台北時間周五（27 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 191.49 點或 0.44%，暫報 43,134.31 點
- 那斯達克綜合指數下跌 244.49 點或 1.22%，暫報 19,775.87 點
- 標普 500 指數下跌 46.11 點或 0.25%，暫報 5,991.48 點
- 費半下跌 47.96 點或 0.93%，暫報 5,127.35 點
- 台積電 ADR 下跌 0.27% 至每股 202.51 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.593%
- 紐約輕原油上漲 1.12% 至每桶 70.40 美元
- 布蘭特原油上漲 0.99% 至每桶 73.57 美元
- 黃金下跌 0.94% 至每盎司 2,628.90 美元
- 美元指數跌至 107.755
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 256.56 美元
BTIG 敦促投資者在 2025 年 1 月之前對蘋果股票保持謹慎，與 Wedbush 的樂觀呼聲背道而馳。 BTIG 分析師 Jonathan Krinsky 表示，蘋果上周收盤上漲 2.56%，連續第五周漲幅達 2% 或以上。但在這種連續上漲之後，該股的一個月遠期回報相當不利。隨著蘋果再次成為全球市值最高的公司，市值接近 4 兆美元，對明年 1 月份的股價表現持謹慎態度。
該行分析師還說，美股可能在年底前繼續走高，標普 500 指數有望突破 6,100 點創下歷史新高。然而，明年 1 月可能會出現一些下行波動。
沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價下跌 0.89%，至每股 91.96 美元
數據顯示，全球前十大公司的年度總營收約為 4.6 兆美元，超過了日本和德國等國家的 GDP。 在過去 6 年中，由於消費者需求強勁、經濟復甦和勞動力市場強勁，企業資產負債表規模不斷膨脹。 與此同時，股票市場也更加集中，最大的公司憑藉定價權和規模經濟獲得了更大的市場份額。
BioNTech(BNTX-US) 早盤股價上漲 0.33%，至每股 114.15 美元
BioNTech 在周五提交的文件中表示，該公司已與美國國立衛生研究院 (NIH) 和賓州大學就其新冠病毒疫苗相關授權使用費的支付達成了兩項單獨的和解協議。這家與美國製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 合作生產新冠疫苗的德國公司表示，將根據協議向美國機構支付 7.915 億美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
富國銀行表示，美國大選後的樂觀漲勢可能會導緻美股在短期內出現「宿醉」，標普 500 指數可能會下跌 7%。該行在日前的報告中指出，股市與經濟之間的脫節正在加劇，美國股指在總統大選後走高，而美國經濟數據不溫不熱。
彭博美國經濟意外指數徘徊在略高於零的水準，該指數追蹤經濟數據發布與市場預期的關係。這顯示儘管樂觀情緒推動市場走高，但近幾個月來市場對經濟數據幾乎沒有驚喜。
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