超商雙雄7月旺季業績發燙 雙創營收新高 年增幅均超過1成

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW)7 月合併營收出爐，均不負市場預期雙雙創下單月新高紀錄，統一超為 210.76 億元，月增 2.98%、年增 11.85%，全家則達 63.74 億元，月增 3.05%，年增 11.69%。

統一超指出，旗下康是美因舉辦「SHINE 你的美」全台彩妝巡迴活動帶動彩妝品類的業績成長，在加上「SNOOPY 有你真好」全店行銷活動成功吸引消費者到店，創造出亮眼的營收成長。

而海外事業的菲律賓 7-ELEVEN 持續展店，7 月底店數達 2404 店，較去年同期淨增 292 店，隨著鮮食、現煮咖啡「City Blends」結構成長，業績年增幅高達 15%。

7-ELEVEN 本業表現同樣亮眼，在高溫需求帶動飲品銷售下，CITY CAFÉ 業績大增 10%，而中秋預購開跑，首次導入的生鮮大成黃金脆皮雞腿排，創下開賣 30 秒 25 萬組完銷驚人成績，帶動相關業績年增近 10%。

全家則指出，消暑型新品陸續登場，加上夏季大規模促銷活動，一般商品年增 7%、鮮食年增 5%，而結合支付工具所推出的滿額贈回饋金活動，也成功推升買氣。

其中，全家三明治成長 10%，沙拉品群成長了 30%，而中秋預購已見到 30% 的成長。

展望第 3 季營運，隨著夏季高溫商機持續發酵，超商雙雄仍持續看好旺季表現。