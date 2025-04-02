歡慶黑松100週年 紀念禮盒、黑松時光地圖及百萬狂享趣抽獎登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-02 10:59

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國民品牌黑松 (1234-TW) 今年迎來企業創立 100 週年的重要里程碑，即日起以「黑松 100 轉動．感動」為主題，盛大展開一系列回饋活動。為感謝消費者對旗下品牌的支持，活動期間將推出限量版「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」，並特別打造數位互動體驗–「黑松時光地圖」邀大家來場黑松回憶之旅。

此外，「黑松 100 百萬狂享趣」系列優惠活動同步登場，百萬豪車及千項好禮，邀請全民共襄盛舉。

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黑松指出，慶祝黑松 100 週年，黑松特別推出限量版「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」，以時尚瘦長罐身設計，運用經典「王冠」瓶蓋商標喚起消費者的回憶，結合松針意象與八菱鏡圖，詮釋「轉動．感動」的理念，傳遞透過每一次轉開瓶蓋，都能感受到美好與歡樂的寓意。黑松更推出「黑松 100 週年紀念禮盒」，內含兩罐「黑松沙士－黑松 100 週年紀念罐」，以及超限量「黑松沙士造型悠遊卡」，迷你版黑松沙士更是萌度破表，絕對值得收藏！「黑松 100 週年紀念禮盒」全台限量 3000 組，售價 479 元，4 月 16 日起在家樂福限定獨家販售。

「黑松 100 週年紀念禮盒」內含兩罐紀念版黑松沙士和一張超限量造型悠遊卡，全台限量 3,000 組。(圖：黑松提供)

黑松與插畫家「馬賽 Kyo」合作打造「黑松時光地圖」數位活動，即日起至 5 月 27 日限時開放體驗。(圖：黑松提供)

此外，點擊地圖中的地標還能了解黑松 100 年來的趣味故事與知識，進一步挑戰「黑松小故事知識王」，測試自己對經典國民品牌－黑松的了解！即日起至 5 月 27 日 15 點 59 分，凡完成「時光穿越機」及「黑松小故事知識王」任一數位體驗互動（互動內容可重複參加），並綁定黑松 LINE 官方帳號，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中「Apple iPhone 16 128G」、「Apple Watch Series 10 42mm 鋁金屬 GPS」、「Leica SOFORT 2 拍立得相機」、「LINE POINTS 點數」等豐富好禮。

為回饋消費者的支持，黑松大手筆祭出「黑松 100 百萬狂享趣」超豐富優惠活動，要與廣大消費者共同歡慶 100 週年的里程碑。即日起至 5 月 27 日 15 點 59 分，於全通路購買指定黑松商品任一瓶，掃描瓶蓋內 QR CODE 或至活動官網以 LINE 帳號綁定黑松會員並登錄瓶蓋序號，不僅可立即抽「百萬日圓旅遊金」、「百萬韓元旅遊金」、「千張電子禮券」等多樣大獎，還可累積抽百萬豪車 LEXUS LBX Active+！更多資訊請參考活動網站 https://campaign.heysong.com.tw/hs10020250402