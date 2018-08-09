〈研華法說〉美國製造帶動智慧製造需求 下半年不看壞 全年營收雙位數成長

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (9) 日舉辦法說會，研華指出，美中貿易戰影響比例很低，而美國推動美國製造引進投資，對於研華推動智慧工廠相對有利，中國大陸成長遲緩是基期問題，對於下半年營運沒有看壞理由，如以美元計價，年營收有望達到雙位數年增率成長。

研華指出，今年上半年平均單月接單金額超過 1.34 億美元 (約新台幣 41 億元)，7 月持續走升，全年營運如果用美元計價，有望達到雙位數成長，而由於部分產品移至昆山及台灣量產，節省約 12 至 15% 成本，有助今年毛利率表現。

美中貿易戰白熱化，研華總經理陳清熙指出，研華旗下僅 4 萬美元專案未來可能被課 25％關稅，考慮將部分產品拉回生產，但對研華影響比例非常低，中國大陸成長遲緩是基期問題，下半年沒有看壞理由。

執行董事何春盛認為，美中貿易戰應該考慮的是「市場國」而非「製造國」，研華主要在台灣跟中國大陸生產，每個地區都有服務中心，研華佈建全球價值鏈，包括北美、歐洲、華沙及昆山等 15 個地點可在前端組裝，台灣、昆山、西安及北京等 7 個地點佈建研發團隊，預期美中貿易戰不會有太大影響。

何春盛表示，美國占研華營收約 27%，整體來看，看好美國市場成長態勢，透過政府推動美國製造跟基礎建設，不少外商開始投資美國製造業，對研華發展智慧工廠有利，而研華從去年至今在美國已經增加 46 個投資案，並規劃在芝加哥、西雅圖等地方新建業務團隊，深耕美國市場。

董事長劉克振認為，美中台三地使用不同幣別已有自然避險效果，且已預期到美元較台幣強、人民幣未來貶值等趨勢，雖然一則以喜一則以憂，不過匯率變動影響仍中性看待。