全家獲利動能佳 拚超商比價行情

連鎖超商業者全家 (5903-TW) 本周三 (8 日) 將進行除息交易，每股將配息 5.5 元，近期買盤持續增溫，8 月以來股價穩在 190 元以上，持續朝 200 元整數關卡挑戰，法人指出，全家搭上酷暑商機業績正熱，且第 4 季後南部電商專倉將開始營運，營運再添新動能，比起統一超 (2912-TW) 股價高居 300 元之上，後市補漲行情不容小覷。

全家上半年合併營收 344.85 億元，年增 10.57%，在趨於飽和的台灣超商業態中，透過複合店、線上線下整合經營，以及鮮食產品推陳出新等具備穩健的成長動能。

法人進一步說明，全家上半年同店營業額約增長 6%，優於去年平均 2.8%，主要是因菸稅調漲 20 元、鮮食占營收比重從 20.8% 提升 21.5%，且電商業務達 45% 的高幅度成長。

另一方面，目前全家福比麵包廠涵蓋品項已達 40%，法人預期此座麵包廠第 2 季將轉盈，並有助推升鮮食相關品項的後續銷售表現。

而超商的電商業務自去年以來成為獲利亮點之一，全家目前單日處理量約 16 萬件，年增逾 30%，南部專倉可望於 10-11 月左右開始營運。

由於鮮食銷售熱絡，且電商業務均有助推升毛利率，再加上中國轉投資挹注獲利能力轉強，法人樂觀看待其後市獲利動能。