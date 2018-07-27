〈中元內需概念股〉超商雙雄深耕社區 強打獨家大包裝祭祀品

超商雙雄處在傳統暑期旺季，除了鮮食、冰飲品進入熱銷的季節，也積極搶進中元檔期的零售大餅，統一超 (2912-TW) 指出，已對社區和企業設計 DM 推出整箱優惠價和大筆訂單折扣，全家 (5903-TW) 也表示，已設計多款品項將成為今年檔期成長動能，預估業績年增 10%，遠百 (2903-TW) 旗下愛買則說明，今年祭出最深現金回饋，成長可期。

統一超說明，7 月起已獨家與中元熱賣商品的大廠共同開發新包裝，共推出 8 種零食組合，整並集結進口泡麵、大碗麵等推出 2 件組合價。

而針對社區、企業團拜龐大需求，統一超已設計全新 DM 推出整箱優惠價及大筆訂單折扣，為傳統旺季再添成長新動能。

全家觀察，消費者採買中元祭品越來越追求便利快速，內部銷售數據也顯示，中元節已成為包裝食品年度銷售前兩大檔期，其中，中元普渡箱銷量連年成長 10% 以上，顯示民眾偏好可一次購足的特色普渡箱。

因此，全家今年運用實體店舖、虛擬電商兩大通路擬定「獨家人氣普渡箱」 、「祭拜省心組合購和「冷凍免運店取」三大策略，針對小資族、寺廟普渡和辦公商圈等不同特性，推出對應的商品組合購。

另一方面，全家在活動行動購今年改主打小份量、多入組的冷凍商品，並祭出冷凍店取全品項 399 免運優惠，主攻小家庭祭祀市場。

愛買強調，由於中元節是量販年度強檔，今年新品、成箱商品備貨量較平日多出 4 成，且檔期較往年提前開跑、並祭出歷年最深折扣，預計現金回饋共要祭出 2500 萬元，力拚業績成長。