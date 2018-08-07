京元電斥4.56億元併入轉投資東琳 擴充產品組合並協助轉盈

IC 測試京元電 (2449-TW) 今(7)日舉行重大訊息說明，宣布將以現金對價的方式，合併轉投資封測廠東琳精密，合併價格暫定 1 股東琳普通股可換發 3 元現金，合併價格為 4.56 億元，京元電將藉此合併案，協助東琳營運轉佳目標由虧轉盈，並可擴大京元電的產品組合，雙方可因此擴大綜效與提高效率。

京元電財務長陳壽康指出，與東琳今日完成合約簽署，根據併購法規定，此次合併案是非對稱式合併，待東琳董事會通過後、報請主管機關核可就生效，合併基準日暫定今年 11 月 1 日。

陳壽康強調，東琳是 2006 年 9 月由京元電、聯電旗下的宏誠創投、威剛等合資成立，公司主要進行 IC 與記憶卡封裝業務，資本額 22.9 億元，京元電持股 33.5%。

東琳近年受 FLASH 晶圓缺貨影響，營運持續處於虧損，2017 年稅後虧損 19.24 億元，今年首季稅後持續虧損 4.95 億元，營運仍處在低迷期。

陳壽康強調，東琳近年營運表現不佳，稼動率低於 5 成，由於營運平平，因此與銀行融資關係緊張，京元電考量後為穩定東琳營運，決定挹注資源，且京元電營運規模是東琳的 8-10 倍，併入後將可提高東琳效率。

京元電目前營收比重 85% 來自測試，其餘是封裝，併入東琳後將可使京元電的封裝業務更為多元，並能協助東琳材料成本等相關產品採購更具議價能力，有機會在很短的時間內使東琳營運轉虧為盈。

陳壽康表示，京元電可望因併入東琳，每月多出 2-3 億元營收，1 年營收約占 10-15%，也就是說京元電將因併入東琳擴大營收規模，合併後預計將花 1 年時間調整，京元電也將協助東琳取得更多國際級客戶訂單，東琳最快明年下半年可見到效益提升。