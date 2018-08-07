三星新機搶先蘋果亮相 明星代言策略重出江湖 台供應鏈加溫

三星下半年新旗艦 Note9 預計 8 月 9 日晚間對外亮相，新機正式發表前，蔡依林搶先在臉書上曬出手拿 Note 系列招牌 S Pen 的照片，市場推測三星代言人策略重出江湖，且請來蔡依林助陣，隨著三星新機上市，台廠供應鏈包括晶技 (3042-TW)、雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、神盾 (6462-TW) 等可望跟著受惠。

雖然三星第 2 季仍是全球智慧手機市占率冠軍，但在中國大陸市場卻是不見起色，外電報導指出，根據市場調查公司 Strategy Analytics(SA) 統計，中國手機品牌第 2 季高居中國大陸市場前 4 大，分別是華為、OPPO、vivo 及小米；蘋果中國市占率僅 5.7%，三星市占率僅 0.8%，手機銷量僅 80 萬支，市占率排名第 12 名。

三星上半年旗艦 S9 系列銷售不如預期，面對蘋果新 iPhone 將在秋季亮相，三星搶先讓下半年旗艦機 Note9 亮相，預計 8 月 9 日在美國紐約發表，外電報導指出，將火速在 8 月 24 日開賣。

三星新機雖未正式亮相，但相關規格、顏色等則早已流傳在外，傳聞在 S Pen 功能將具遠端遙控操作功能、虹膜辨識、1200 萬畫素雙鏡頭主相機、前鏡頭 800 萬畫素，電池容量 4000mAh；最新更傳出價格約達 3.36 萬元。

在新機上市前引來注意的是天后蔡依林在臉書上曬出暗示意味濃厚的相片，引來市場關注是否再度啟動代言人策略，也可以看出三星全力衝刺 Note9 的強烈企圖；隨著新機上市啟動拉貨潮，可望挹注相關供應鏈下半年營運。