任天堂棄台積電！Switch 2晶片大單轉給三星 明年主機可出貨2,000萬台
鉅亨網編輯林羿君
任天堂公司已與三星電子合作，協助生產 Switch 2 的主晶片，此舉可能有助於任天堂提高遊戲機的產量，並讓銷量在 2026 年 3 月前超過 2,000 萬台，高於原先預估目標。
《彭博》引述消息人士報導，這項決定標誌著三星電子的重大勝利，三星正試圖與台積電在全球電子產品晶片製造領域競爭。獲得今年夏季最熱門新產品之一的合約，將有助於提升三星的晶片代工廠的利用率或促進業務成長。
消息人士透露，三星目前正針對 Switch 2 開發由輝達設計的客製化晶片或處理器，使用其 8 奈米製程。由於此事屬私人性質，消息人士要求匿名。
消息人士表示，生產進度預計足以讓任天堂在明年 3 月前出貨超過 2000 萬台主機。如果有需要，三星可以進一步提升產能，但這將在很大程度上取決於包括鴻海科在內的硬體組裝商的產能。
三星目前已為任天堂供應記憶體晶片和顯示器，但在代工晶片領域一直難以與台積電競爭。這項最新交易，對三星的晶圓代工業務是一種肯定。該業務曾希望成為三星集團晶片業務中，繼記憶體業務之後的另一個支柱。
相反地，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 持續擴大領先優勢，透過不斷升級技術並維持穩定的大量製造能力，吸引了蘋果與輝達等客戶。這兩家公司正競相提升在更微小製程下的生產能力，並在 2 奈米技術上展開一場提高良率的競賽，以提升獲利能力與產品品質。
三星長期以來一直是任天堂的主要供應商，為 Switch 提供 NAND 快閃記憶體和 OLED 螢幕。另一位知情人士表示，三星也力推任天堂未來更新 Switch 2 時使用 OLED 面板。
任天堂 2017 年推出的 Switch 主機所使用的晶片，是由台積電以其較成熟的製程技術製造。然而，任天堂如今轉向三星，因為新裝置所採用的輝達晶片，已針對這家韓國公司的製造系統進行了優化。
從事後來看，這對任天堂可能是有利的，因為這樣一來，它就無需與其他公司爭奪台積電的產能。
對任天堂而言，確保能生產足夠的主機以滿足市場對這款預期將成為史上銷售最快遊戲機的需求，一直是一項挑戰。該公司寄望於 Switch 2 能帶動一次十年一遇的換代轉型，擺脫這款已有八年歷史的原始機種，並在多年平淡的收益之後重新點燃成長動能。
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