任天堂棄台積電！Switch 2晶片大單轉給三星 明年主機可出貨2,000萬台

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-20 13:55

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任天堂公司已與三星電子合作，協助生產 Switch 2 的主晶片，此舉可能有助於任天堂提高遊戲機的產量，並讓銷量在 2026 年 3 月前超過 2,000 萬台，高於原先預估目標。

《彭博》引述消息人士報導，這項決定標誌著三星電子的重大勝利，三星正試圖與台積電在全球電子產品晶片製造領域競爭。獲得今年夏季最熱門新產品之一的合約，將有助於提升三星的晶片代工廠的利用率或促進業務成長。

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消息人士透露，三星目前正針對 Switch 2 開發由輝達設計的客製化晶片或處理器，使用其 8 奈米製程。由於此事屬私人性質，消息人士要求匿名。

消息人士表示，生產進度預計足以讓任天堂在明年 3 月前出貨超過 2000 萬台主機。如果有需要，三星可以進一步提升產能，但這將在很大程度上取決於包括鴻海科在內的硬體組裝商的產能。

三星目前已為任天堂供應記憶體晶片和顯示器，但在代工晶片領域一直難以與台積電競爭。這項最新交易，對三星的晶圓代工業務是一種肯定。該業務曾希望成為三星集團晶片業務中，繼記憶體業務之後的另一個支柱。

三星長期以來一直是任天堂的主要供應商，為 Switch 提供 NAND 快閃記憶體和 OLED 螢幕。另一位知情人士表示，三星也力推任天堂未來更新 Switch 2 時使用 OLED 面板。

任天堂 2017 年推出的 Switch 主機所使用的晶片，是由台積電以其較成熟的製程技術製造。然而，任天堂如今轉向三星，因為新裝置所採用的輝達晶片，已針對這家韓國公司的製造系統進行了優化。

從事後來看，這對任天堂可能是有利的，因為這樣一來，它就無需與其他公司爭奪台積電的產能。