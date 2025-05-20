美股債匯罕見齊跌 BIS警告：外匯交換市場恐爆「美元爭奪戰」

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-20 10:33

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國際清算銀行 (BIS) 最新報告指出，在美國市場動盪之際，如果投資人開始在規模 113 兆美元的外匯交換市場 (FX Swaps) 上進行平倉，可能會引發對「美元爭奪戰」。

BIS 估計，基金及其他非銀行金融機構持有超過 80 兆美元的外匯交換部位——即以美元借款，並承諾在未來某一日期以約定匯率償還。

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BIS 貨幣與經濟部門主管申賢鎬（Hyun-Song Shin）警告，如果投資人突然爭相解除這些部位時，就會引發問題。

申賢鎬解釋，這些進行避險操作的投資人，通常持有的是歐元或日元資產，但仍須償還美元債務。當他們必須展期這些交換合約，就必須加入搶美元的行列，這這可能導致美元匯率迅速飆升。

外匯交換實質上是一種短期債務形式，通常被列為帳外項目，並不納入監管資本要求中。

申鉉松還指出，美股、美債與美元同時出現拋售，是極為罕見的情況；但他也表示，目前仍難以判斷主要投資人是在減持美國資產，還是僅進行避險操作。

他補充說，投資人很可能已經開始思考是否有必要進行策略調整。

這番言論是在 4 月市場動盪之後發表的，當時美國總統統川普正式發動全面貿易戰，使美元創下逾 35 年來最疲弱的年度開局。