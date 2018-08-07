國巨Q2賺逾3股本 每日賺逾1億元 上半年EPS 42.95元

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，單季稅後純益 108 億元，季增 1.54 倍、年增近 7.8 倍，每股純益 30.8 元，單季賺逾 3 個股本；累計國巨上半年稅後純益 150.58 億元，年增 6.35 倍，每股純益 42.95 元。

國巨第二季營收 192.47 億元，季增 74.6 %、年增 159.4%，毛利率 64.1%，季增 12.7 個百分點， 年增 35.6 個百分點；營益率 55.8%，季增 13.4 個百分點，年增 36.3 個百分點；稅後純益 108 億元，季增 1.54 倍、年增近 7.8 倍，每股純益 30.8 元，單季賺逾 3 個股本。

國巨上半年營收 302.71 億元，年增 112.6%；毛利率 59.5%，年增 33.2 個百分點；營益率 50.9%，年增 34.2 個百分點，稅後純益 150.58 億元，年增 6.35 倍，每股純益 42.95 元。

若以 7 月 9 日除權後股本換算，國巨第二季每股稅後盈餘則為 25.7 元、上半年為 35.85 元。

國巨獲利暴增，主要是受惠 MLCC 及晶片電阻供需吃緊、價格走高，加上在這一次被動元件結構性調整，國巨率先開出產能，提高市佔率，大幅提升高容、高壓、精密電阻及車用與工規電阻電容等高階產品的產出及銷售，擴大與上游原廠 (OEM) 的設計 (design-in) 合作，推升獲利成長。

展望未來，國巨指出，因日系廠商退出及環評趨嚴等因素造成供貨短缺，加上 5G、汽車電子化、IOT 等新興應用發展，推升電阻電容需求成長，整體供需仍緊缺，會持續開出產能因應市場需求。