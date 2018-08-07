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軟銀為行動部門尋求900億估值 或創史上最大IPO
※來源：華爾街見聞

軟銀為行動部門尋求900億估值。(圖：AFP)
軟銀為行動部門尋求900億估值。(圖：AFP)

據彭博社報導，日本科技巨頭軟銀正在考慮為其即將 IPO 的手機行動部門尋求 900 億美元的估值。

據知情人士透露，軟銀正商討通過 IPO 出售其手機行動部門三分之一的股份，從而募集 300 億美元, 最快於今年第四季完成。他們表示，目前只是在進行初步討論，最終估值將取決於投資者的反饋。

如果軟銀手機 IPO 達到 300 億美元，將成為新的史上最大 IPO。此前紀錄保持者是阿里巴巴集團，其 2014 年的 IPO 規模達到 250 億美元。周一，截止發稿，軟銀股價上漲 2.18％。

周一，軟銀公布的第二季財報顯示，該公司營業利潤年增率增長超 49%，主要受益於其所持印度電商巨頭 Flipkart 與美國共享辦公公司 WeWork 股權的增值。由於沃爾瑪今年 5 月同意購買 Flipkart，軟銀在 Flipkart 的股權價值增加了 1643 億日元。此外，軟銀通過出售旗下晶片設計公司 Arm Holdings 在中國的大部分業務，取得了 1613 億日元的一次性收入。其在 Uber（Uber）與東南亞同類公司 Grab 的股權價值也出現了上漲。

第二季，其手機行動部門自由現金流增加了一倍多，達到 1540 億日元（合 14 億美元）。

周一軟銀創始人孫正義在給投資者的信中表示，他正努力尋求在東京證券交易所上市。

軟銀曾於今年年初表示，計劃讓旗下核心業務行動手機部門 SoftBank Corp. 分拆上市，或募資 2 兆日元 (約 180 億美元)。最早會在今年春季向東京證券交易所提交上市申請， 爭取最快能在秋季正式掛牌交易。他們還希望能在海外同步上市， 潛在的地點或是倫敦。

軟銀計劃將所持行動手機部門約 30% 的股份對外公開出售，他們保留剩餘的 70%。隨著軟銀逐步向投資公司轉型，此舉旨在給予軟銀手機業務部門更多自主權。

 

 

 

 

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