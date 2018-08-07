軟銀為行動部門尋求900億估值 或創史上最大IPO

據彭博社報導，日本科技巨頭軟銀正在考慮為其即將 IPO 的手機行動部門尋求 900 億美元的估值。

據知情人士透露，軟銀正商討通過 IPO 出售其手機行動部門三分之一的股份，從而募集 300 億美元, 最快於今年第四季完成。他們表示，目前只是在進行初步討論，最終估值將取決於投資者的反饋。

如果軟銀手機 IPO 達到 300 億美元，將成為新的史上最大 IPO。此前紀錄保持者是阿里巴巴集團，其 2014 年的 IPO 規模達到 250 億美元。周一，截止發稿，軟銀股價上漲 2.18％。

周一，軟銀公布的第二季財報顯示，該公司營業利潤年增率增長超 49%，主要受益於其所持印度電商巨頭 Flipkart 與美國共享辦公公司 WeWork 股權的增值。由於沃爾瑪今年 5 月同意購買 Flipkart，軟銀在 Flipkart 的股權價值增加了 1643 億日元。此外，軟銀通過出售旗下晶片設計公司 Arm Holdings 在中國的大部分業務，取得了 1613 億日元的一次性收入。其在 Uber（Uber）與東南亞同類公司 Grab 的股權價值也出現了上漲。

第二季，其手機行動部門自由現金流增加了一倍多，達到 1540 億日元（合 14 億美元）。

周一軟銀創始人孫正義在給投資者的信中表示，他正努力尋求在東京證券交易所上市。

軟銀曾於今年年初表示，計劃讓旗下核心業務行動手機部門 SoftBank Corp. 分拆上市，或募資 2 兆日元 (約 180 億美元)。最早會在今年春季向東京證券交易所提交上市申請， 爭取最快能在秋季正式掛牌交易。他們還希望能在海外同步上市， 潛在的地點或是倫敦。

軟銀計劃將所持行動手機部門約 30% 的股份對外公開出售，他們保留剩餘的 70%。隨著軟銀逐步向投資公司轉型，此舉旨在給予軟銀手機業務部門更多自主權。