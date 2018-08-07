若Google重返中國 百度CEO李彥宏：我們會再贏一次

據傳 Google 即將重返中國，對此，百度 CEO 李彥宏今 (7) 日回應，若此事成真，「我們非常有信心再 PK 一次，再贏一次。」

陸媒《人民日報》日前於 Twitter 發文，歡迎 Google 以過濾版搜尋引擎重返中國，但前提是，必須遵守中國法律。

對於上述消息，李彥宏指出，中國的科技公司，有足夠的能力與信心，與國際企業競爭，並變得更強。

李彥宏說，在全球人工智慧領域中，百度已是擁有巨大影響力的公司，全球生態合作夥伴超過 300 家，「Google 也是我們國際市場上的合作夥伴」。

李彥宏認為，近年來，中國產業環境和發展規模，發生了翻天覆地的變化，中國科技公司在發現新問題、服務新需求方面，已走在世界的前面，「全球都在 Copy from China，這是每個想要進入中國市場的國際企業，都必須認真考量和面對的。」

李彥宏強調，「百度一直被認為是占了 Google 退出中國的便宜，我們無法證明一件沒有發生的事情。」

李彥宏稱，Google 於 2000 年，先於百度，在中國市場推出獨立搜尋服務，百度則是後來居上，透過技術和產品創新超越 Google，「2010 年，Google 在市占率持續下降的情況下退出中國時，百度的市占率已超過 70%。」

李彥宏說，「如果現在 Google 回來，我們正好可以真刀真槍地再 PK 一次，再贏一次。」

8 月 6 日，Google 母公司 Alphabet 股價收跌 0.04%，至 1237.67 美元；百度股價收跌 1.14%，至 232.96 美元。