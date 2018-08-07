5G後段班 印度拚2022年上路

亞洲國家都在積極部署 5G 網路，向來電信技術後段班的印度也不例外，計劃在 4 年內要推出最先進的 5G 電信服務。

印度電信部長 Aruna Sundararajan 表示，5G 服務將在 2022 年完全提供，推動 5G 網路服務的動力在於需求，不是供應。

印度傳統上電信技術都不如亞洲鄰近國家，如中國、日本和韓國，如今欲迎頭趕上，預計 2 年內提供服務，高速與延遲服務將助力印度總理莫迪 (Narendra Modi) 數位印度的計畫，擴大網際網路連接力。

4G 與 5G 技術比較圖。(翻攝：彭博)

5G 的優勢在於大規模的連接、低功耗與下載速度和容量的優勢，可以實現自動駕駛、無人機、遠端輔助手術和交通控制等應用。

全球即將進入 5G 時代

全球 5G 時程表來看，2019 年 3 月韓國將要率先推出 5G 服務；2019 年底左右，日本、中國及多數西方國家也將跟進提供。

Sanford C. Bernstein 香港分析師 Christopher Lane 表示，稍微延後推出 (5G) 對印度是有利，他認為，「印度需要中國規模經濟與低成本的手機，因此 2022 年或更晚的時間點推出比較適合。」

韓國在今年 2 月冬季奧運期間測試了 5G 技術，包括自動駕駛、虛擬實境遊戲，以及運動偵測系統來防範冬奧運場地附近的野豬入侵。

美國、日本電信商也緊追在後。歐洲方面，義大利預計 9 月將標售 5G 頻譜，英國在 4 月上旬啟動針對 3.4GHz 的 5G 頻譜拍賣。為支持智慧城市發展，香港更免費為電信業者分配 5G 頻譜。

印度電信監管機構也公開 5G 頻譜拍賣底價，但拍賣日期尚未公布。台灣 5G 釋照案則將在明年底指配，預計 2020 商轉使用。

光纖建設

印度計畫將光纖網路從目前的 150 萬公里延長至 250 萬公里。密度越高的光纖網路，將有助電信業者提供適合傳輸巨量內容的 5G 服務。

印度電信部長 Aruna Sundararajan 表示，對印度來說，數位基礎設施是不可見的基礎設施，因為不可見，人們不願意花錢去推廣，這個觀念需要改變。

分析師 Anthea Lai 表示，強勁的光纖網路對前後端的傳輸相當重要，因為光纖越多，5G 服務就越好。