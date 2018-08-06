陸6月汽車進口量大減87% 吉利汽車逆市跌2% 創1年新低

受到關稅政策影響，6 月中國汽車進口量較去年同期大減 87.1%，累計 1 至 6 月，進口汽車 45.2 萬輛，年減 22.1%。吉利汽車 (0175-HK) 今開高走低，截至發稿，逆市跌 1.93%，報港幣 16.26 元，創逾一年新低。

圖：新浪財經

關稅下調政策實施之後，6 月進口車並未出現強力反彈。近日，中國汽車流通協會發佈資料顯示，6 月，中國汽車進口量為 1.5 萬輛，較去年同期大減 87.1%；1-6 月，累計進口汽車 45.2 萬輛，年減 22.1%。

中國汽車流通協會進口車委員會主任王存表示，上半年進口車下滑幅度之大，史上少見。與以往去庫存時進口量大幅下降不同，今年庫存處於合理水準，進口量下滑主要是受到關稅政策的影響。

與此同時，6 月中國進口車銷量也出現大幅下降。資料顯示，國內進口車 6 月共銷售 6.3 萬輛，年減 21.2%；1-6 月，進口車累計銷售 39.4 萬輛，年減 9.8%，終端需求下降幅度較大。

王存表示，受關稅下降影響，消費者預期進口車價格將會下降，延後購買現象顯現，導致 6 月銷量不佳；同時，美國生產的車輛將在 7 月加稅，部分品牌較上月銷量有所增長。

上半年進口車前 10 品牌中，除雷克薩斯 (LEXUS) 和富豪 (Volvo) 以外，其餘品牌均出現下滑；從 6 月單月來看，除三菱 (Mitsubishi) 外，其餘品牌均同比出現下滑，其中，路虎 (Land Rover)、福特 (Ford)、富豪 (Volvo)、寶馬 (BMW) 下滑幅度明顯。

王存表示，雷克薩斯和富豪上半年有所增長，整體來看是庫存控制的相對較好，但 6 月依然沒能逃脫下滑的命運；三菱 6 月出現增長，主要是平行進口帶來的增量。

具體到車型來看，進口車中轎車、SUV 和 MPV 均出現下降的態勢，其中 SUV 和 MPV 車型下滑幅度明顯，分別下降 29.1% 和 42.3%。王存表示，終端銷售車型均無正增長，說明進口車市場受到的衝擊很大。

此外，平行進口車也未能倖免於難。資料顯示，6 月平行進口汽車共 1121 輛，較去年同期大減 92.2%；1-6 月，平行進口車共 5.95 萬輛，年減 24%，占進口總量的 13.1%，相比 2017 全年的 14.2% 下降了 1.1 個百分點。

平行進口車中，豐田 (Toyota) 依然是市占率最大的品牌，6 月占比 31%，福特和路虎位居 2、3 位，寶馬排名滑茖到第五位，前 6 大品牌累計市佔率為 83%，集中化趨勢明顯，且主力品牌均遭遇斷崖式下滑。

王存表示，平行進口一方面要面臨關稅政策的影響，另一方面還要符合中國的環保要求，一旦排放不達標就會限制入境，影響下半年的供給情況。預計今年平行進口不會有太多好的增長。

至於關稅政策對進口車全年的影響，王存表示，在中美貿易戰的影響下，進口車下半年的格局是 80% 的車型享受 15% 的關稅，剩下 20% 的進口車將徵收 40% 關稅。如以特斯拉為代表僅在美國建立工廠的企業，勢必會將增加的關稅轉移到消費者身上，進而降低產品競爭力；而以賓士 (Benz) 和寶馬為代表的企業，全球有多處工廠，新車價格漲幅不大。整體來說，進口車市場的品牌結構可能會出現較大變化。