匯豐上半年獲利成長4.6% 第二季獲利優於預期

英國匯豐銀行於週一 (6 日) 公布財報，今年上半年其稅前獲利成長近 4.6% 至 107.12 億美元，超過分析師估計的 103.8 億美元，也高於去年同期的 102 億美元。第二季獲利也成長了 2%，稅前獲利為 61.1 億美元，略高於分析師所預期的 60.5 億美元。受惠於該銀行於今年早些時候所訂定的成長計劃。

今年 6 月，匯豐銀行集團執行長制定了一項為期三年的計劃，預計在科技領域和亞洲中國地區投資 150 億至 170 億美元，希望成為頂級財富管利機構，並從削減成本的策略轉向營收成長的策略。

「我們正在採取步驟來實施我們在 6 月份制定的戰略。」 John Flint 表示，「我們正在投資以贏得新客戶，增加我們的市占率，並為獲利回報的持續成長奠定基礎。」

上半年營收方面，較去年同期成長 4% 來到 272.9 億美元。而營運費用方面，則較去年同期的 164 億美元上升至 175 億美元。

第二季中期股息為每股 10 美分。

John Flint 表示，這樣的業績符合預期。「這為投資創造了空間，同時保持了我們對全年正面調整的承諾。」

金士頓證券（Kingston Securities）執行董事 Dickie Wong 先前曾樂觀表示，他預計匯豐銀行上半年稅前獲利將成長 5%。

「我認為他們可以扭轉局勢並且反彈。首先，我們看到一個明顯的趨勢，不僅僅是在香港，利息空間有待改善。而且，香港銀行同業拆息 (HIBOR) 正處於良好的軌道上，所以我認為匯豐銀行可以在第一次小幅下跌後捲土重來。」