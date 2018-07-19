吉利汽車砸31.73億收購3公司股權 股價開高走低

吉利汽車 (0175-HK) 昨 (18) 日晚間公告，總計作價人民幣 31.73 億元收購 3 個汽車專案公司全部股權。受此消息影響，吉利汽車今 (19) 日股價高開 0.75%，不過隨後盤中下跌。截止發稿，報港幣 19.54 元，下跌 2.3%，成交量 1891 萬股，最新市值為港幣 1754 億元。

圖：新浪財經

公告顯示，公司間接擁有 99% 權益的附屬公司浙江吉潤與杭州部件訂立大江東收購協議，擬收購大江東目標公司全部股權，代價為人民幣 9.3 億元。

大江東目標公司為一間於 2018 年 3 月 28 日在中國註冊成立的私人有限公司。其主要在中國從事技術研發、技術諮詢服務、製造及銷售汽車部件及整車成套件以及提供售後服務。

大江東目標公司正在建造一間規劃產能為每年 18 萬套整車成套件的生產設施。目前預期大江東物業建設工程將於 2018 年第四季完成並開展商業投產。大江東目標公司將生產的汽車為一款新型純電動汽車車型及一款新型運動型多功能汽車車型。

公告還顯示，浙江吉潤與貴州新能源訂立貴陽收購協定，擬收購貴陽目標公司全部股權，代價為人民幣 10.74 億元。

貴陽目標公司為一間於 2018 年 3 月 30 日在中國註冊成立的私人有限公司。其主要在中國從事研發、製造及推銷汽車部件及整車成套件以及提供售後服務。貴陽目標公司正在建造一間規劃產能為每年 27 萬套整車成套件的生產設施。目前預期貴陽物業建設工程將於 2018 年第三季完成並開展商業投產。貴陽目標公司將生產的汽車為兩款新型多用途汽車車型。

此外，浙江吉潤與浙江吉利訂立 DMA 收購協定，擬收購 DMA 目標公司全部股權，代價為人民幣 11.69 億元。

DMA 目標公司為一間於 2016 年 3 月 30 日在中國註冊成立的私人有限公司。其主要在中國從事研發、製造、加工及推銷汽車部件及整車成套件以及提供相關售後及技術服務。

DMA 目標公司正在建造一間規劃產能為每年 24 萬套整車成套件的生產設施。預期 DMA 物業建設工程將於 2018 年第三季完成，並於 2018 年第四季度開展商業投產。DMA 目標公司將生產的汽車為一款新型運動型多功能汽車車型及一款新型轎車車型。

據吉利汽車日前公佈的數據顯示，6 月吉利整體總銷量 (包含集團擁有 50% 權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量) 達 128449 輛，年增約 45%，月增約 4%。集團今年 6 月的出口量按年增長約 150% 至 2011 輛，累計上半年銷量達 766630 輛，年增幅高達 44%，並達至集團 2018 年全年銷量目標 158 萬部的 49%。