匯控業績符合預期 高盛續喊買 目標價微降至84元

高盛發表報告表示，滙豐控股 (0005-HK) 中午公佈今年第二季稅前盈利符合該行及市場同業預期，期內收入較預期低 2%，但被聯營收入增長勝預期所抵銷，一級資本水準和每股帳面價值都較預期低，相信主因是受外匯因素所影響。

該行將匯控 2018 至 2020 年的預期調整分別升 0.4% 至跌 1%，目標價由港幣 85 元微降至港幣 84 元，此相當預測 2019 年市賬率 1.28 倍，並維持對其「買入」投資評級，以反映目標價有 16% 的升幅，以及 5.5% 的股息回報。

截至今 (6) 日發稿，匯控上漲 0.277%，報港幣 72.5 元。

圖：新浪財經

高盛表示，匯控中期業績中具利多因素，包括信貸成本下跌、聯營收入增長、淨息差改善和穩定的貸款增長，而負面因素則有經調整收入增長率與支出增長率之差 (Jaws ratio) 下跌、匯兌影響和收入放緩。

滙控上半年稅前盈利 107.12 億美元，年增 4.58%，符合市場預期。綜合 5 家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎 104.52 億美元至 109.38 億美元，增幅 2% 至 6.8%。至於母公司股東應占利潤為 71.73 億美元，年增 2.5%，每股基本盈餘 0.36 美元，派第二次中期息 0.1 美元。